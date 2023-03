L’évolution macroéconomique complique la vie d’Immobel

Les projets résidentiels ont continué à bien se vendre en Belgique et en Pologne. Ailleurs, les choses ont été plus difficiles. Dans une perspective historique, le bénéfice n’en est pas moins très respectable.

Le plus ancien promoteur immobilier du pays (1863) a publié des résultats annuels en demi-teinte. Immobel avait entamé une seconde vie avec l’arrivée de Marnix Galle, président du conseil d’administration et actionnaire de référence. Bien que les années de récolte 2018 et 2019 aient été interrompues par la pandémie (2020), la situation s’était considérablement améliorée dès 2021.

Reste que depuis, l’évolution macroéconomique, marquée notamment par les remontées des taux d’intérêt, complique la vie d’Immobel, dont le résultat d’exploitation est passé de 392,8 millions d’euros en 2021 à 243,9 millions l’an dernier (-37,9%; 419,5 millions en 2019, année record). La chute de 92,15 à 10,72 millions (-88,3%) du résultat net est encore plus marquée; notons que ce chiffre inclut la dépréciation de 43,8 millions du goodwill actée dans le cadre de la stratégie d’allègement des petits projets résidentiels à la périphérie de Paris au profit de projets mixtes plus centraux. Immobel Capital Partners, qui gère les investissements, quittera par ailleurs Londres pour Bruxelles, de manière à diminuer les coûts de 15 millions d’euros (-30%) par an à partir de 2024. Hors dépréciation, le bénéfice net sous-jacent s’élève à 54,5 millions d’euros, puisque les projets résidentiels ont continué à bien se vendre en Belgique et en Pologne. Ailleurs, les choses ont été plus difficiles. Il s’agit, dans une perspective historique, d’un bénéfice très respectable.

Conclusion

Immobel cherche à augmenter son dividende de 4 à 10% par an mais pour 2022, la direction propose de le maintenir à 3,05 euros par action. Soit, en raison de la chute opérée par le cours l’an dernier, un rendement en dividende intéressant. De quoi conserver l’action – mais pas plus, à cause des relèvements de taux qui menacent la dynamique du marché du logement, en Belgique aussi.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 48,65 euros

Ticker: IMMO BB

Code ISIN: BE0003599108

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 486,4 millions EUR

C/B 2022: 45

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -30%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 6,3%