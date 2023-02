L’évolution du cours de TotalEnergies ne reflète pas les résultats

La conjoncture exceptionnellement favorable de 2022 ne se reproduira pas, mais les résultats du groupe devraient rester robustes en 2023. La perspective de la transition climatique empêche toutefois une revalorisation franche du titre.

TotalEnergies a publié des résultats annuels étonnamment robustes la semaine dernière. Les cours élevés du pétrole et du gaz naturel, associés à des marges de raffinage généreuses, ont permis au géant français de l’énergie d’afficher un bénéfice ajusté de 36 milliards de dollars, soit près de 14 dollars par action. La dépréciation de près de 15 milliards de dollars sur l’activité russe n’a pas affecté le cash-flow d’exploitation, qui atteint pas moins de 47 milliards de dollars en 2022, pour une capitalisation boursière de 154 milliards d’euros. Comme pour ses pairs, le spectre de la transition climatique a toutefois empêché l’envolée boursière que l’on aurait été en droit d’attendre après des chiffres aussi spectaculaires.

Les investisseurs réalisent bien que ces prouesses ne sont pas durables. Au quatrième trimestre de 2022, les résultats portaient déjà l’empreinte de la baisse des prix du pétrole et du gaz naturel. Pour autant, 2023 ne devrait pas non plus être marquée par un dévissage des résultats. Le cours du baril de brut semble se maintenir autour de 80 dollars, voire au-delà. Le ralentissement conjoncturel mondial bride la demande, mais il est compensé par la réouverture de l’économie chinoise. Les membres de l’Opep font également preuve d’une réelle discipline en termes de production. Les prix du gaz naturel ont chuté ces derniers mois, mais TotalEnergies table toujours sur une situation de pénurie, dans la mesure où la hausse limitée de l’offre de gaz naturel liquéfié (GNL) peinera à répondre à la demande croissante de GNL en Europe et en Chine. Les marges de raffinage restent assez élevées, surtout maintenant que l’Europe interdit les importations de produits bruts russes. Dès lors, un bénéfice de 8 à 10 euros par action reste possible cette année.

Pour pérenniser ses bénéfices à long terme, l’entreprise investit principalement dans les énergies renouvelables et les capacités de production de GNL. Sur les 47 milliards de dollars de cash-flow générés par le groupe en 2022, 1 milliard provenait de l’électricité verte et 9 milliards, du GNL. Ce dernier est toutefois une technologie de transition, dont la part est vouée à diminuer. La majeure partie des bénéfices provient donc toujours des combustibles fossiles; comme la transition climatique ne se fera pas en un jour, TotalEnergies a le temps de se recentrer. Cette année, environ un tiers des 16 à 18 milliards de dollars à investir sera consacré aux énergies renouvelables et aux molécules vertes. D’ici 2023, la production d’électricité devrait progresser de 30%.

TotalEnergies aborde cette transition avec un excellent bilan. Grâce aux généreux cash-flows de 2022, elle a pu investir 16 milliards de dollars, rembourser 14,5 milliards de dollars de dettes et distribuer 17 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions. La dette nette est retombée à 7% des fonds propres. En 2023 aussi, les actionnaires seront gâtés, avec un dividende de 2,96 euros par action et un dividende supplémentaire si les prix des hydrocarbures renouent avec des sommets hors pair.

Conclusion

Cela fait déjà un certain temps que le cours de TotalEnergies sous-réagit aux résultats. La conjoncture exceptionnellement favorable de 2022 ne se reproduira pas, mais les résultats du groupe devraient rester robustes en 2023. La perspective de la transition climatique empêche toutefois une revalorisation franche du titre. La rémunération des actionnaires est intéressante. Le titre est toujours à conserver.

Conseil: conserver

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 59 euros

Ticker: TTE

Code ISIN: FR0000120271

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 154 milliards EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2022: 8

Perf. cours sur 12 mois: +14%

Perf. cours depuis le 01/01: -1,5%

Rendement du dividende: 5%