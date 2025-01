Lettre de la FDA à Fagron : un mal pour un bien

Le 19 décembre, l’agence américaine des médicaments (FDA) a envoyé à Fagron un avertissement relatif aux manquements constatés lors d’un audit de routine à l’usine de Wichita, en juin 2024. Le rapport semestriel mentionnait sept remarques faites durant cet audit, mais que ce dernier débouche sur une lettre d’avertissement a surpris.

Ces derniers mois, l’entreprise a avancé dans la résolution des points soulevés, dont certains relèvent plutôt du durcissement des exigences de la FDA vis-à-vis du secteur. Aucun délai n’a été fixé, mais Fagron table sur une mise en conformité d’ici mai. Ensuite, la FDA devra donner son approbation.

Une lettre d’avertissement doit être prise au sérieux, même si toutes les usines concurrentes en ont reçu une. Lors d’un point téléphonique avec les investisseurs, la direction s’est montrée confiante : l’approche plus stricte adoptée par la FDA pourrait à terme lui valoir des parts de marché supplémentaires.

Fagron estime que l’avertissement n’aura pas d’incidence notable sur les ventes, qui devraient toujours s’élever à 850-870 millions d’euros en 2024 (entre +11,4 % et +14 % sur un an), avec une rentabilité en hausse.

L’année 2025 a débuté par l’annonce de deux acquisitions : CareFirst Specialty Pharmacy (préparateur de médicaments) aux Etats-Unis et Injeplast (emballages en plastique de qualité) au Brésil, pour une valeur de l’actif économique totale de quelque 30 millions d’euros. Ces deux acteurs génèrent une marge supérieure à la moyenne de Fagron (19,5 % en 2023).

Conclusion

Si le cours avait plongé après la réception du courrier de la FDA, l’annonce des rachats lui a permis de se redresser. Il se situe néanmoins toujours 10 % sous son niveau de mi-décembre. Nous tablons sur une issue favorable à Wichita et profitons de la nervosité autour du titre pour relever notre conseil. La valorisation est attrayante, à 15,6 fois les bénéfices attendus pour 2024.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 17,12 euros

Ticker : FAGR BB

Code ISIN : BE0003874915

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 1,25 milliard EUR

C/B 2023 : 17,6

C/B attendu 2024 : 15,6

Perf. cours sur 12 mois : -0,6 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +2,2 %

Rendement du dividende : 1,8 %