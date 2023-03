Les perspectives pour 2023 de Pan American Silver sont très attendues

L’on s’attend à ce que sa production d’or double et celle d’argent augmente d’environ la moitié par rapport à l’année passée.

Les chiffres du 4e trimestre intègrent l’indemnité de rupture que Pan American Silver (PAAS) a dû, comme Agnico-Eagle Mines (AEM), verser à Gold Fields, censée initialement acquérir Yamana Gold tel que convenu par contrat. Mais cette dernière a rompu leur accord en acceptant l’offre conjointe, plus intéressante, de PAAS et d’AEM. Parce que PAAS a versé à Gold Fields 157,3 millions de dollars en guise de dédommagement, il a éprouvé une perte nette. Sur l’exercice 2022, son chiffre d’affaires (CA) s’est élevé à un peu moins de 1,5 milliard de dollars et son bénéfice net ajusté, à 17,9 millions, ou 0,09 dollar par action. Sa production est conforme aux prévisions réajustées en novembre, à 18,5 millions d’onces troy d’argent et 552.500 onces troy d’or, au coût moyen de respectivement 16,48 dollars et 1.459 dollars par once troy.

En absorbant Yamana, PAAS s’offre quatre mines, qui affichent un coût de production moyen inférieur aux siennes, et ses réserves s’étofferont de 111 millions d’onces troy d’argent et de 13,7 millions d’onces troy d’or. Il reste à finaliser l’acquisition, après quoi le groupe émettra ses perspectives pour 2023. L’on s’attend à ce que la production d’or double et celle d’argent augmente d’environ la moitié par rapport à l’année passée.

PAAS disposait de 142,3 millions de dollars de liquidités à fin décembre et a cédé cette année sa participation dans Maverix Metals pour 105,3 millions de dollars. Sa dette s’élève à 226,8 millions de dollars, mais il faudra y ajouter celle dont il hérite de Yamana. Le dividende trimestriel se monte toujours à 0,10 dollar par action.

Conclusion

Compte tenu des nouveaux actifs à intégrer, 2023 se profile comme une année de transition pour le groupe. A 1,5 fois la valeur comptable, le titre n’est pas cher au regard du potentiel de redressement des cours de l’or et de l’argent.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 14,86 dollars

Ticker: PAAS US

Code ISIN: US6516391066

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 3,1 milliards USD

C/B 2022: 165

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: -37%

Perf. cours depuis le 01/01: -14%

Rendement du dividende: 2,7%