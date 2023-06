Les marges de JDE Peet’s sont toujours sous pression

Vu le contexte, JDE Peet’s se porte plutôt bien, mais le cours de l’action souffre de l’évolution des marges et des cessions d’activités.

Les marges de JDE Peet’s (Douwe Egberts, Senseo, Pickwick) subissent une forte pression depuis plusieurs années. L’envolée des coûts des matières premières et de l’énergie a jusqu’à présent été assez bien répercutée sur la clientèle, mais le marketing (les clients tendent actuellement à opter pour des marques maison, meilleur marché) coûte cher, ce dont le cours de l’action souffre; les ventes d’activités opérées par Mondelez, le grand actionnaire américain, n’arrangent pas non plus les choses.

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé a bondi de 16,4%, dont 11,3% de hausse organique, en 2022, mais le bénéfice d’exploitation (Ebit) sous-jacent a cédé 5,9% (9,3% à périmètre organique). La marge d’Ebit sous-jacente est donc passée de 18,6% à 15,1% (19,2% encore en 2021). Les difficultés se situent principalement en Europe, qui assure 45% du CA; le CA y a progressé de 1,9%, mais l’Ebit a chuté de plus de 25%. Heureusement, les autres régions se sont bien comportées. La hausse de 6,3%, à 1,91 euro par action, du bénéfice sous-jacent, s’explique principalement par l’allègement des charges d’intérêts. Alors que le flux de trésorerie disponible est resté plus ou moins stable, à 1,3 milliard d’euros, le ratio dette financière nette/flux de trésorerie d’exploitation a pu être réduit de 2,7 à 2,65; il ne permet toutefois pas encore d’augmenter le dividende, fixé à 0,70 euro par action.

Conclusion

Les objectifs à long terme sont maintenus. JDE Peet’s pense clore l’exercice 2023 sur un CA conforme aux prévisions. Une fois encore, l’Ebit ne progressera que très faiblement, de sorte que les marges resteront sous pression. Nous misons sur un bénéfice de 1,86 euro par action. A un ratio cours/bénéfice de 15, l’action, tout de même défensive, est peu onéreuse, mais l’évolution des marges ne nous incite toujours pas à recommander d’acheter.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 27,30 euros

Ticker: JDEP NA

Code ISIN: NL0014332678

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 13,72 milliards EUR

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: +8%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: 2,6%