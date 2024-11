Les errances de GBL

La cession d’un nombre élevé d’actions Adidas s’inscrit dans la stratégie d’allégement du panier de titres cotés, au profit du capital-risque. Quelle que soit sa stratégie, il est temps, pour le holding, de réduire sa décote.

Une décote de 45 % (cours de 64,5 euros, pour une valeur intrinsèque de 118 euros fin septembre), c’est énorme, même pour GBL, dont les piètres performances passées contribuent évidemment à expliquer ce chiffre. Sur les 10 dernières années, le titre a rapporté 27,5 %, soit 2,45 % par an, à peine. Les trois dernières années se sont même inscrites à l’encre rouge, la perte s’élevant à 11,5 % par an. En 2024 aussi, la création de valeur sera restée très limitée, même si la fulgurante remontée de l’action SGS, une de ses principales participations, aura permis au holding de piquer un sprint au troisième trimestre.

La direction a donc imaginé une tactique. “Mettons que nous ayons pour un milliard d’euros d’actifs, qui valent actuellement 550 millions d’euros sur le marché, raisonne Ian Gallienne, administrateur délégué du Groupe Bruxelles Lambert. Si nous les vendons à 1 milliard d’euros, nous créons 450 millions de valeur actionnariale ; nous comblons en d’autres termes la décote en vendant des actions.” Dont acte : GBL a cédé entre janvier et septembre pour 1 milliard d’euros d’actions Adidas, dont le cours était justement orienté à la hausse. Il a vendu pour 653 millions d’euros de titres supplémentaires en octobre, faisant ainsi tomber de 7,6 % à 3,5 % sa participation dans la marque, tout en actant 1 milliard d’euros de plus-value. Or la décote reste obstinément élevée. En réalité, GBL ferait mieux d’évaluer sa position dans Adidas en fonction non pas de sa propre décote, mais bien des perspectives de croissance de la firme aux trois bandes. Car rien ne dit qu’il n’a pas vendu trop rapidement.

La cession d’un nombre élevé d’actions Adidas s’inscrit dans la stratégie d’allégement du panier de titres cotés, au profit du capital-risque. Les participations cotées représentent 63 % du portefeuille, une proportion qui ne devrait plus dépasser 50 % à partir de 2027. Au cours des deux dernières années, les désinvestissements ont atteint 2,8 milliards d’euros net. GBL a l’intention d’étoffer son volet capital-risque à partir de l’an prochain, en investissant soit directement, soit dans des fonds, une stratégie qui devrait porter le rendement pour l’actionnaire à 10 % l’an au bas mot.

GBL ne manque donc pas d’idées. Entre 2024 et 2027, il compte générer pour six milliards d’euros de liquidités en vendant des participations et en percevant des dividendes. La moitié de cette somme sera réinvestie, de préférence dans du capital-risque. Le reste retournera aux actionnaires, par le biais de rachats d’actions et de distributions de dividendes. Le dividende sera structurellement porté à cinq euros par action (+80 %), un nouveau seuil à partir duquel il sera régulièrement augmenté. GBL a d’ores et déjà racheté pour 190 millions d’euros de ses propres actions cette année. Entre 2021 et 2023, il avait racheté pour deux milliards d’euros de ses titres, dans une – vaine – tentative de réduire la décote. La direction continue de juger l’investissement intéressant ; il ne lui reste plus qu’à convaincre le monde extérieur.

Conclusion

Une décote de 45 %, c’est trop, même pour GBL. La faiblesse des rendements enregistrés ces dernières années est évidemment en cause. Pour restaurer la confiance des investisseurs, le holding prend des bénéfices sur Adidas, rachète ses propres actions et réorganise son portefeuille. Le redressement ne sera toutefois possible que si les 10 % de rentabilité annuelle promis se concrétisent. Notre recommandation reste inchangée.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 64,5 euros

Ticker : GBLB

Code ISIN : BE0003797140

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 8,9 milliards EUR

C/B 2023 : 7

C/B attendu 2024 : 15

Perf. cours sur 12 mois : -11 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -9 %

Rendement du dividende : 7,7 %