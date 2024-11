Les cash-flows de Pan American Silver progressent encore

Le cours de l’action n’intègre pas le potentiel de hausse des cours de l’argent et de l’or. En outre, les sociétés de la taille de Pan American Silver fort exposées à l’argent, affichant un bilan sain et détenant des actifs de qualité sont rares.

Le groupe Pan American Silver (PAAS) a vu sa production revenir à la normale (+59 %) dans une de ses plus grandes mines, La Colorada (Mexique), dotée d’un nouveau puits de ventilation, au troisième trimestre. Les coûts y ont baissé de 26 % et s’amenuiseront encore car sa capacité de traitement, de 1.800 tonnes de minerais par jour (1.400 tonnes auparavant), sera portée à 2.000 tonnes d’ici à la fin de l’année. Cerro Moro (Argentine) a peiné au trimestre écoulé, les conditions météorologiques ayant rendu la mine en partie inaccessible. Jacobina (Brésil) signe de belles performances, tout comme Shahuindo (Pérou).

L’ensemble des mines du groupe a produit 5,5 millions d’onces troy (ozt) d’argent et 225.000 ozt d’or au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 716,1 millions de dollars (16 % de plus qu’un an auparavant). Mais tous les métaux précieux produits n’ont pas été vendus : le stock d’argent invendu a gonflé de 385.000 ozt, et celui d’or, de 6.700 ozt. Le coût de production total (AISC) de l’ozt s’est établi à 20,9 dollars pour l’argent et à 1.516 dollars pour l’or. Compte tenu d’un prix de vente moyen de 29,52 dollars pour le premier et de 2.475 dollars pour le second, les marges sont attrayantes (cash-flow d’exploitation : 235,8 millions de dollars). Le bénéfice net ajusté ressort à 115,1 millions de dollars, ou 0,32 dollar par action, hors facture d’impôt en souffrance.

PAAS s’attend toujours à produire en 2024 entre 21 et 23 millions d’ozt d’argent et entre 880.000 et 1 million d’ozt ; les chiffres dépendront du moment où la cession de La Arena (Pérou), une transaction fort chahutée, sera finalisée (en principe au quatrième trimestre). PAAS recevra alors de l’acheteur (le groupe chinois Zijin Mining) 245 millions de dollars, qui seront suivis de 50 millions de dollars au démarrage de la production commerciale de La Arena II. PAAS conservera une redevance de 1,5 % sur la production future. Le projet Escobal (Guatemala) ne bouge guère.

Au troisième trimestre, PAAS a réalisé un cash-flow disponible record de 151,5 millions de dollars. Sa trésorerie a enflé de 101 millions de dollars, à 470 millions. La dette nette a reculé à 376,2 millions. La dette à long terme consiste en deux emprunts, l’un échéant en décembre 2027, l’autre, en août 2031. Ligne de crédit incluse, PAAS disposait au 30 septembre de 1,2 milliard de dollars. Le groupe verse un dividende ordinaire de 0,1 dollar par trimestre ; la distribution croît dans le sillage de la trésorerie nette, laquelle devrait être devenue positive fin 2025. Lorsque celle-ci dépassera 400 millions de dollars, le dividende grimpera à 0,18 dollar par trimestre ; plus les flux de trésorerie augmenteront, plus vite ce niveau sera atteint. PAAS a racheté pour 24,3 millions de dollars de ses actions au troisième trimestre.

Conclusion

Grâce à la hausse des prix de vente des métaux précieux, PAAS a accéléré la réduction de sa dette et optimisé son portefeuille. L’action a bien performé ces 12 derniers mois, mais à moins de huit fois le cash-flow attendu pour 2025, elle est bon marché, même au cours actuel de l’argent. Son cours n’intègre pas le potentiel de hausse des cours de l’argent et de l’or. Elle est dès lors digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 22,1 dollars

Ticker : PAAS US

Code ISIN : CA6979001089

Marché : NYSE

Capit. boursière : 8,2 milliards USD

C/B 2024 : 31

C/B attendu 2025 : 15

Perf. cours sur 12 mois : +65 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +33 %

Rendement du dividende : 1,8 %