Les 10 fonds les plus performants de la dernière décennie

Les thématiques de croissance et la technologie dominent largement la liste des meilleures performances sur la dernière décennie, de même que quelques fonds thématiques ou spécialisés sur un marché bien spécifique.

Dans cet article, nous allons évoquer le cas des 10 meilleurs fonds disponibles dans le retail belge ayant un historique de performance supérieur à 10 ans, en nous limitant à un seul produit par classe d’actifs pour éviter une trop large domination des fonds investis sur la technologie américaine (qui auraient constitué l’essentiel du top 10 sans cette règle). Nous avons également écarté les produits dont les actifs sous gestion ne dépassent pas 100 millions d’euros.

1. Technologie américaine: JPMorgan Funds – US Technology Funds

Sans surprise, la technologie ressort en haut du classement, avec une progression annualisée de 18,49% sur la dernière décennie pour le fonds proposé par JP Morgan Asset Management. Les gestionnaires n’hésitent pas à se diriger vers les valorisations les plus chères du marché, et le portefeuille a clairement pris un fort accent sur l’intelligence artificielle ces dernières années avec des groupes comme NVidia, Synopsys ou AMD. “Durant les prochaines années, nous attendons un niveau record de construction de centres de données, avec des investissements qui vont décupler durant la prochaine décennie.”

2. Technologie globale: BNP Paribas Funds Disruptive Technology

En deuxième position avec pratiquement la même performance, BNP Paribas Asset Management propose une stratégie performante qui investit entre 15 et 20% de ses encours en dehors du marché américain, avec notamment des groupes comme ASML ou TSMC dans les principales positions. Si le groupe est exposé sur des mastodontes tels qu’Apple, Microsoft ou Alphabet, Pamela Hagerty (26 années d’expérience sur le secteur technologique) n’hésite pas à diversifier son exposition vers des petites et moyennes capitalisations comme First Solar ou Palo Alto, qui représentent environ 30% des actifs sous gestion.

3. Thématique robotique: Belfius Equities – Robotics & Innovative Technology

Dans le domaine de la robotique, nous trouvons le fonds de Belfius IP, qui propose une exposition davantage dirigée vers les valeurs industrielles (20% des encours avec des noms comme Siemens, Emerson ou Schneider Electric dans les 10 principales positions), les petites et moyennes capitalisations (40%) avec près de 30% des encours en dehors du marché américain. “L’automatisation s’accélère compte tenu des pénuries de main-d’œuvre, de la diminution de la population active et de l’augmentation des salaires, souligne Johan Van Der Biest, gestionnaire du fonds. La tendance vers l’IA générative est là pour durer et probablement s’accélérer, et nous profitons de chaque correction pour augmenter ou initier des positions dans cette thématique.”

4. Croissance américaine: JPMorgan Funds – US Growth

JP Morgan Asset Management réussit la passe de deux sur les fonds exposés sur les Etats-Unis. Ce fonds privilégie plus nettement les grandes capitalisations, qui représentent près de 90% des actifs sous gestion, avec un top 10 très largement dominé par les grandes valeurs technologiques avec une recherche de performance sur des valeurs qui présentent un fort potentiel de hausse tout en éliminant rapidement celles qui affichent une performance boursière négative. La stratégie est gérée par une équipe de quatre gestionnaires expérimentés (11 années en moyenne chez JPMorgan AM).

5. Actions européennes: BlackRock BSF – Europe Extension Fund

BlackRock propose une stratégie qui a largement fait ses preuves, la première de notre liste à se voir attribuer une note cinq étoiles chez Morningstar. L’appellation Extension dans le nom du fonds indique que l’équipe de gestion a la liberté de pouvoir prendre des positions à la baisse, afin de profiter des mouvements de correction sur certains titres. A la fin du mois de juillet, les principales positions à la hausse étaient Novo Nordisk, Linde, DSV, LVMH et RELX ; avec un positionnement sectoriel qui privilégie les valeurs industrielles (33%) et les soins de santé (17%).

6. Actions indiennes: Robeco Indian Equities

Robeco place une première stratégie en sixième position, en proposant le meilleur fonds sur les actions indiennes. L’Inde est (de loin) le pays émergent qui a proposé la meilleure performance annualisée durant la dernière décennie, le pays bénéficiant d’un environnement de réformes économiques accompagné d’une forte croissance démographique. La stratégie vise une exposition sur les grandes tendances de croissance structurelle (consommation, infrastructure, inclusion financière) au travers des grandes capitalisations (85% des encours) accompagnées de convictions fortes sur les moyennes capitalisations.

7. Actions internationales: Fundsmith Equity Fund

Avec une petite trentaine de positions pesant plus de 50% des actifs sous gestion, le fonds en actions internationales géré par Terry Smith affiche une progression annualisée de plus de 13% sur la dernière décennie avec également la volatilité la plus faible, ce qui justifie une notation cinq étoiles chez Morningstar et des encours sous gestion qui approchent les 9 milliards d’euros (pour le fonds luxembourgeois). La stratégie d’investissement vise la qualité, la croissance, et des points d’entrée offrant une valorisation attractive, et une très longue durée de détention.

8. Secteur santé: AB International Health Care

Alliance Bernstein propose une stratégie qui a fait ses preuves en investissant sur l’ensemble des sous-secteurs (groupes pharmaceutiques, biotechs, instruments médicaux) avec une équipe de gestionnaires affichant plus de 20 années d’expérience dans les soins de santé. Dans son dernier commentaire de gestion, Vinay Thapar

souligne que des “opportunités de croissance restent nombreuses. Nombre d’observateurs sous-estiment le potentiel de l’IA comme vecteur de croissance pour le secteur”. Il pointe également que la composition actuelle du congrès américain limite les risques législatifs sur les prix des médicaments pour le futur proche, tandis que les résultats devraient s’avérer résilients en cas de récession.

9. Thématique transition énergétique: RobecoSAM Smart Energy

Robeco place une deuxième stratégie dans ce classement, avec le fonds spécialisé sur les entreprises qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d’énergie propre et l’efficacité énergétique. Dans son dernier commentaire de gestion, Roman Boner, gestionnaire du fonds, souligne “être confiant quant aux perspectives bénéficiaires du portefeuille pour 2023, même dans un contexte macro plus difficile, car les prix élevés de l’énergie et le besoin urgent d’indépendance énergétique contribuent à accroître les investissements”.

10. Actions chinoises: Allianz China A Shares

Ultime produits repris dans notre sélection: le fonds d’Allianz Global Investors spécialisé sur les actions domestiques chinoises. Il s’agit toutefois d’une position un peu trompeuse, le fonds ayant surtout progressé entre 2013 et 2020, avec une performance qui a été nettement moins favorable durant les trois dernières années en raison des divers problèmes (craintes du secteur immobilier, politique restrictives des autorités, fermeture de l’économie lors de l’épidémie, mesures de rétorsion économique des Etats-Unis, etc.) qui ont affecté la deuxième économie mondiale.