Légère baisse des revenus nets d’intérêts d’ING

Le groupe ING a vu son bénéfice net diminuer légèrement au troisième trimestre. Il pourra toutefois consacrer une belle somme au rachat de ses actions et versera en janvier un dividende supplémentaire.

Les trimestriels d’ING témoignent de la lente érosion de la tendance haussière des taux d’intérêt. Les revenus nets d’intérêts s’élèvent en effet à 3,7 milliards d’euros, en baisse de 4 % sur trois mois et de plus de 8 % sur un an. Ils devraient rester sous pression, car la Banque centrale européenne devrait encore abaisser les taux ces prochains trimestres. Le chiffre d’affaires total a toutefois augmenté de 1 %, à 5,9 milliards d’euros, en premier lieu du fait de la forte augmentation des autres revenus, à 1,2 milliard d’euros (+45 %). Or, ces recettes fluctuent fortement, à l’image des revenus d’investissement, qui ont fondu de 50 % en trois mois, à 52 millions d’euros. La hausse de 11 % des revenus de commissions, à 1,0 milliard d’euros, pointe en revanche vers une croissance future.

Les charges totales ont augmenté de 4 %, à 2,9 milliards d’euros. ING a dû provisionner 336 millions d’euros pour des pertes potentielles sur son portefeuille de crédits (183 millions, un an auparavant). La charge fiscale ayant légèrement diminué, le recul du bénéfice net (1,9 milliard d’euros) se limite à 5 %.

Le ratio de solvabilité (CET1) s’élève à 14,3 %, alors que la banque néerlandaise vise 12,5 %. ING dispose donc de deux milliards d’euros à consacrer aux rachats d’actions et versera le 16 janvier un dividende en espèces de 500 millions d’euros (0,158 euro par action). Ces deux opérations porteront le ratio CET1 à 13,5 %, ce qui laisse encore de la marge pour rétribuer les actionnaires à l’avenir aussi.

Conclusion

Le versement de janvier s’ajoute au dividende ordinaire, qu’ING fixe généralement à 50 % de son bénéfice net (soit, cette année, probablement 1 euro). L’abaissement des taux réduit le potentiel haussier de l’action, qui mérite néanmoins d’être conservée pour l’attrayant rendement du dividende (6,4 %).

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 14,92 euros

Ticker : INGA NA

Marché : Euronext Amsterdam

Code ISIN : NL0011821202

Capit. boursière : 53,19 milliards EUR

C/B 2023 : 7

C/B attendu 2024 : 7,5

Perf. cours sur 12 mois : +22 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +11 %

Rendement du dividende : 6,4 %