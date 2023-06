Le tuyau de la semaine: Valvoline

Sur le marché en forte croissance de l’entretien automobile, Valvoline se développe plus rapidement et réalise des marges plus élevées que la plupart de ses concurrents. Le titre a mis quelques années à s’imposer en Bourse, mais part à la conquête des sommets depuis deux ans.

Valvoline avait été scindée en 2016 de l’entreprise chimique Ashland Global. Cotée depuis septembre 2016 (exercice clos le 30 septembre), Valvoline a longtemps échoué à s’imposer en Bourse. Mais son titre s’envole depuis deux ans; il a même, récemment, atteint le niveau le plus élevé de son histoire.

Le changement de cap concrétisé par la vente de la division Global Products (huiles de moteur, huiles industrielles, huiles hydrauliques, graisses, liquides de refroidissement, produits pour les garages), dont le chiffre d’affaires (CA) s’établit à 1,15 milliard de dollars par an, explique ce record. Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, a mis 2,65 milliards de dollars sur la table pour acquérir Global Products. Valvoline n’est désormais plus active que sur le marché des centres d’entretien automobile; le nombre de ces succursales, dont une partie est franchisée, devrait passer de 1.781 à plus de 3.500 à terme. Les centres fonctionnent sans rendez-vous et le client n’a généralement même pas à sortir de sa voiture. Valvoline dessert toutes les marques, modèles électriques inclus. Ce marché de l’entretien automobile affiche d’excellents chiffres de croissance depuis des années et profite du nombre toujours plus élevé de voitures vieillissantes, de conception en outre plus complexe.

Il n’est donc pas étonnant qu’une progression de 12% du titre soit venue couronner les derniers résultats trimestriels. Valvoline a clos le 2e trimestre de son exercice décalé sur un CA en hausse de 16%, à 344,5 millions de dollars. Ses marges bénéficiaires se sont nettement améliorées et son bénéfice par action a bondi de plus de 40%. Une part croissante du CA provient en outre de services autres que la vidange d’huile, qui continue à donner son nom aux centres, baptisés Valvoline Instant Oil Change aux Etats-Unis et Great Canadian Oil Change au Canada. Valvoline a ouvert au 1er trimestre 35 nouveaux centres, dont 16 en franchise.

Cette croissance fulgurante devrait se traduire par une envolée de 14% du CA en 2023. La direction mise toujours sur un CA de 1,4 – 1,5 milliard de dollars. Elle prévoit d’ouvrir entre 130 et 160 nouveaux centres en 2023 et vise un cash-flow d’exploitation ajusté de 370 – 390 millions de dollars. Les analystes pronostiquent pour les années qui viennent une croissance à deux chiffres du CA et des bénéfices. Valvoline rachète chaque année depuis plusieurs années 3% environ de ses actions en circulation; le mouvement devrait s’accélérer encore, maintenant que Global Products est vendue.

De cette transaction, Valvoline conservera un montant net de 2,38 milliards de dollars, qu’elle consacrera au remboursement de sa dette (estimée à plus de 2 milliards à la fin de l’exercice 2023), à son expansion et au rachat, pour 1 milliard de dollars, d’actions propres ce qui, vu les 6,6 milliards de capitalisation boursière, est énorme. Ces rachats feront évidemment progresser le bénéfice par action. Le dividende que Valvoline paie chaque année depuis 2016 s’est apprécié de près de 11% en moyenne ces cinq dernières années.

Conclusion

Le dividende devrait afficher une nette hausse en 2023. Compte tenu de la vigoureuse croissance des bénéfices et des projets d’expansion et malgré un rapport cours/bénéfice de 35 escompté pour cette année (ratio qui devrait toutefois baisser rapidement), l’action reste intéressante sur le très long terme. Sur ce marché en forte croissance, Valvoline se développe plus rapidement et réalise des marges plus élevées que la plupart de ses concurrents.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 38,16 dollars

Ticker: VVV US

Code ISIN: US92047W1018

Marché: NYSE

Capit. boursière: 6,61 milliards USD

C/B 2022: 41

C/B attendu 2023: 35

Perf. cours sur 12 mois: +16%

Perf. cours depuis le 01/01: +16%

Rendement du dividende: 1,3%