Le tuyau de la semaine: Siltronic

Siltronic est au plus bas, mais le creux se résorbera tôt ou tard. Le titre pourrait aller jusqu’à flirter, à terme, avec les 120-150 euros.

Siltronic dessert une clientèle composée de producteurs de puces renommés, comme TSMC, Intel, Samsung ou Infineon. Le groupe fournit chacun des 20 plus grands acheteurs de plaquettes de silicium au monde. Sans ces plaquettes, pas de semi-conducteurs. Les quatre principaux producteurs fournissant des plaquettes de haute qualité, la concurrence est rude. C’est une des raisons pour lesquelles les actions du secteur sont moins bien valorisées que celles, par exemple, des producteurs de puces ou des fabricants de machines à fabriquer des puces, qui peuvent davantage se distinguer les uns des autres.

L’action Siltronic est ceci dit particulièrement peu valorisée. Le rapport cours/bénéfice (C/B) (base: chiffres 2022) est de 5,1, le rendement en dividende, de 4,5%, le ratio cours/chiffre d’affaires (CA), de 1,1 et le rapport cours/valeur comptable, de 1,1. Tout cela est inférieur aux moyennes de ces dernières années. En cause, d’abord: la phase ascendante du cycle, entamée à la mi-2022. De tels creux durant traditionnellement un an à un an et demi, les résultats de 2023 devraient être inférieurs à ceux de l’an passé.

La diminution du dividende explique elle aussi la faiblesse de la valorisation. Alors que Siltronic distribuait auparavant 40% de ses bénéfices, elle a ramené son dividende à 3 euros par action au maximum – elle a besoin de liquidités pour investir dans ses nouvelles usines de Singapour et de Freiberg (Allemagne). L’expansion la plus importante (Singapour) coûtera 2 milliards d’euros. Pour situer ce montant dans son contexte: la capitalisation boursière est actuellement de 2 milliards d’euros, pour un CA de 1,8 milliard en 2022. L’investissement fera partir les coûts à la hausse ces prochaines années, au détriment des bénéfices.

Troisièmement, la fabrication de plaquettes consomme énormément d’énergie, les prix de l’énergie ont flambé et l’approvisionnement en gaz, en particulier, est moins sûr. En Allemagne, Siltronic a pris ses dispositions pour pouvoir passer, au besoin, du gaz naturel à une autre source.

L’action est donc au plus bas, mais le creux se résorbera tôt ou tard. Selon les prévisions (d’ASML, par exemple), le marché des plaquettes devrait progresser de 7% par an jusqu’en 2030, grâce à la croissance structurelle du marché des semi-conducteurs, elle-même due au déploiement de l’intelligence artificielle, de la voiture numérique et des solutions de développement durable (puces dans les éoliennes et les panneaux solaires). Mais aussi, notamment, parce que certains semi-conducteurs deviennent de plus en plus grands, ce qui nécessite plus d’espace sur les plaquettes.

Siltronic estime que le marché devrait croître de 6% par an en moyenne, d’où sa décision d’étoffer ses capacités. La nouvelle usine de Singapour, qui commencera à produire en 2024, assurera 8% de cette expansion.

Conclusion

La croissance structurelle du marché se reflétera un jour ou l’autre dans les résultats de Siltronic, dont le bénéfice par action pourrait bien atteindre 15 euros dans quelques années. L’action est actuellement valorisée moitié moins que ces dernières années. Si l’évolution est favorable, le titre pourrait grimper jusqu’à 120-150 euros. Si, au contraire, les difficultés se prolongent et que le bénéfice ne progresse pas, l’action est actuellement toujours moins chère que la moyenne (ratio C/B d’un peu plus de 8, par exemple, pour une moyenne de 13,4). Le potentiel de rendement est réel et la situation financière du groupe est excellente. Nous recommandons d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 64,95 euros

Ticker: WAF GR

Code ISIN: DE000WAF3001

Marché: Francfort

Capit. boursière: 1,95 milliard EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 8,5

Perf. cours sur 12 mois: -31%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 4,5%