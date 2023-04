Le tuyau de la semaine: Schlumberger

La tendance est certes à l’abandon des combustibles fossiles, mais un monde sans eux n’est pas pour demain et les investissements dans l’exploration pétrolière et gazière demeurent indispensables. Les années qui viennent s’annoncent donc fastes pour Schlumberger. Le titre fait son entrée dans le portefeuille modèle.

La flambée des prix du pétrole et du gaz a véritablement changé la donne pour le secteur de l’énergie, dont les investisseurs s’étaient précédemment détournés. Le franco-américain Schlumberger, numéro 1 absolu des sociétés de services pétroliers cotées en Bourse, n’avait pas échappé à ce désamour.

Débarqué en 2019, Paal Kibsgaard avait été remplacé au poste de CEO par Olivier Le Peuch, entré chez Schlumberger 32 ans auparavant. Le Français avait commencé par déprécier pour des milliards de dollars d’acquisitions antérieures; bien lui en avait pris, car la pandémie qui allait éclater en 2020 allait faire chuter le prix du pétrole jusque sous zéro. Les dégâts économiques dus au Covid ont finalement été moins graves que prévu et la guerre en Ukraine a fait s’emballer le prix de l’or noir, qui a culminé à près de 130 dollars au printemps 2022. Le chiffre d’affaires (CA) du groupe a dès lors atteint 28,1 milliards de dollars et le bénéfice, 2,18 dollars par action. La dette est passée de 13 milliards à 9 milliards de dollars depuis 2019.

Si Schlumberger est indétrônable, c’est grâce à son avance technologique, qui s’appuie sur 71 centres d’innovation installés partout dans le monde, mais surtout aux Etats-Unis et en Europe. L’objectif est de réaliser chaque année 20% du CA grâce aux nouvelles technologies. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la numérisation et sur la transition énergétique – le portefeuille comprend 38 technologies de transition, du jamais vu dans le secteur. L’autre atout majeur du groupe est sa présence dans plus de 100 pays. Le CA nord-américain a flirté l’an passé avec les 6 milliards de dollars, sur un total de 28,1 milliards (21,3%, contre 50% encore, voire plus, pour les autres grandes compagnies). Cette meilleure répartition internationale garantit une évolution plus stable du CA et des bénéfices.

La tendance est certes à l’abandon des combustibles fossiles, mais un monde sans eux n’est pas pour demain et les investissements dans l’exploration pétrolière et gazière demeurent indispensables. Les années qui viennent s’annoncent donc fastes pour Schlumberger. Les analystes pronostiquent pour 2023 un CA de 32,7 milliards de dollars, une marge d’Ebitda (Ebitda/cash-flow d’exploitation) proche de 25% et un bénéfice de 3,03 dollars par action. Le record de 35,5 milliards de dollars de CA atteint en 2015 pourrait être pulvérisé l’an prochain (prévision: 36,6 milliards), alors que le bénéfice par action pourrait s’élever à 3,75 dollars.

Les flux de trésorerie disponibles devraient passer de 2,10 milliards en 2022 à 3,50 milliards cette année et à près de 5 milliards en 2024. La dette pourrait donc être allégée. Le dividende avait été porté à 0,50 dollar par action en 2015, avant de tomber à 0,125 dollar à l’été 2020. Un dividende de 0,25 dollar a récemment été payé; il devrait tourner autour 0,40 dollar en 2024.

Schlumberger a clos le 1er trimestre sur un CA de 7,74 milliards de dollars, en hausse de 30% par rapport aux 5,96 milliards enregistrés un an plus tôt (consensus: 7,4 milliards). Le bénéfice récurrent (hors éléments exceptionnels) est passé de 0,34 à 0,65 dollar par action (+81%; consensus: 0,605 dollar).

Conclusion

A 16,5 fois le bénéfice escompté pour 2023 et, surtout, 13,5 fois celui prévu pour 2024, et à 11 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda (10, pour 2024), le titre est particulièrement intéressant, surtout au vu du potentiel d’augmentation du dividende. Nous recommandons dès lors d’acheter et passons un ordre pour le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 52,06 dollars

Ticker: SLB US

Code ISIN: AN8068571086

Marché: NYSE

Capit. boursière: 74,32 milliards USD

C/B 2022: 23

C/B attendu 2023: 16,5

Perf. cours sur 12 mois: +23%

Perf. cours depuis le 01/01: -6%

Rendement du dividende: 1,9%