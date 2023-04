Le tuyau de la semaine: nVent Electric

La transition énergétique joue incontestablement en faveur de nVent Electric. L’entreprise, dont la valorisation ne reflète pas suffisamment le potentiel de croissance, met pour l’instant l’accent sur l’intégration d’ECM Industries et sur sa croissance organique.

Bien des pays comptent faire tomber à zéro leurs émissions nettes de CO2 d’ici à 2050. Le remplacement des combustibles fossiles par des énergies vertes exigera un recours accru à l’électricité: d’après l’Agence internationale de l’énergie, pour que l’objectif soit atteint, la part de l’électricité dans la consommation totale va devoir passer de 20% à 27% entre 2021 et 2030. Il faudra donc développer considérablement les infrastructures et la production – de câbles utilisés dans les parcs solaires et éoliens ou de bornes de recharge pour voitures électriques, par exemple.

Tout cela joue en faveur de nVent Electric, spécialiste des solutions de protection électrique (armoires et boîtiers pour l’intérieur/l’extérieur, entre autres) et de raccordement (câbles spéciaux). La croissance de ses débouchés explique l’augmentation constante des revenus et du carnet de commandes du groupe. Dont le chiffre d’affaires (CA) a bondi en 2022 de 18%, à 2,9 milliards de dollars, un pourcentage qui aurait pu être beaucoup plus élevé si nVent avait disposé de plus de capacités de production. Il y travaille d’arrache-pied. Il a ouvert il y a un an aux Etats-Unis une usine de production de PDU (power distribution units), des bandeaux de distribution d’énergie professionnels, utilisés dans les centres de données notamment.

Début avril, nVent a racheté l’américain ECM Industries, qui produit des équipements pour les secteurs de la vente au détail, de la construction, de l’agriculture et des parcs solaires. Avec un prix d’acquisition de 1,1 milliard de dollars, ECM a été évalué à 2,6 fois environ son CA, ce qui est très proche de la valorisation de nVent (2,4 fois). En termes de cash-flow d’exploitation (10,5 fois) également, les deux entreprises se valent. Lors de la publication de ses résultats annuels, en février, nVent tablait sur une croissance organique de 4-6% de son CA. Son bénéfice ajusté devrait progresser de 5-9%, à 2,51-2,61 dollars par action. Son bénéfice final sera sans doute bien plus élevé. nVent est donc en mesure de répercuter les hausses des coûts salariaux et des matériaux sur ses clients. Le rendement des ventes (CA/bénéfice d’exploitation des divisions, hors coûts à l’échelon de l’entreprise) est passé à 18% (+30 points de base) l’an dernier.

nVent ne peut que tirer profit de la transition énergétique. L’électrification stimule la demande de boîtiers électroniques, de connexions intelligentes, de câbles ignifuges et autres. Son CA sous-jacent pourrait augmenter de 10%, voire plus, ces prochaines années. Grâce à la croissance des marges, aux économies d’échelle et aux synergies, ses bénéfices et ses flux de trésorerie disponibles (351 millions en 2022) devraient progresser davantage encore. Bien que sa dette nette (650 millions) soit appelée à augmenter fortement en raison de l’acquisition d’ECM, nVent a de quoi continuer à investir dans sa croissance et payer notamment un dividende de 0,70 dollar par an (rendement: 1,7%).

Conclusion

Le dividende pourrait augmenter considérablement à l’avenir. Pour l’instant cependant, nVent se concentre sur l’intégration d’ECM Industries et sur sa croissance organique. Sa valorisation ne reflète pas suffisamment son potentiel de croissance. L’investisseur paie 15 fois le bénéfice ajusté par action de 2,75 dollars escompté pour 2023. La perspective d’une croissance rapide du bénéfice par action fait de nVent un investissement intéressant pour qui cherche à se positionner dans la transition énergétique

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 43,81 dollars

Ticker: NVT US

Code ISIN: IE00BDVJJQ56

Marché: NYSE

Capit. boursière: 7,26 milliards USD

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: +27%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: 1,6%