Le tuyau de la semaine: Kendrion

Le petit fabricant néerlandais d’électro-aimants est ultraprometteur: l’électrification galopante devrait doper son chiffre d’affaires et son bénéfice d’année en année. Kendrion vise une marge d’Ebitda de 15% au bas mot d’ici 2025.

Kendrion développe et fabrique des électro-aimants, des dispositifs qui permettent d’induire ou de stopper un mouvement. Les principaux clients de cette société basée aux Pays-Bas appartiennent aux secteurs industriel et automobile. Active dans le monde entier, Kendrion accélère actuellement surtout son déploiement en Chine: une nouvelle usine y sera mise en service cette année qui y doublera sa capacité de production.

Kendrion a beaucoup souffert du passage à vide du marché de l’automobile, que l’on sait cyclique, ces dernières années. Le chiffre d’affaires (CA) qu’elle tire de l’industrie a dès lors dépassé son CA dans l’automobile. Joep van Beurden, le CEO, entend bien rééquilibrer le rapport. La marge d’Ebitda (cash-flow d’exploitation/CA) du segment automobile a fortement reculé en 2022, de 7,2 à 4,1%, alors que celle de l’industrie passait de 16,8 à 17,2%. Ces chiffres nous ont invités à la prudence, surtout dans un contexte d’affaiblissement de la conjoncture et du pouvoir d’achat des consommateurs.

Mais, le 23 mars, Teslin, le gestionnaire d’actifs américain qui a sorti de la cote Reesink, ICT Group et Accell, et semble être associé à l’offre de rachat d’Ordina, a annoncé avoir relevé sa participation dans Kendrion, de 15,1 à 21,3%; pour lui, le titre était sous-valorisé. Ce faisant, Teslin évite à Kendrion de tomber aux mains de chasseurs de bonnes affaires et s’assure de pouvoir influencer les décisions stratégiques de l’entreprise. Début mai, un autre gestionnaire, Kempen Capital Management, a également accru sa participation dans Kendrion, de6 à 10 % .

Ces deux opérations illustrent l’intérêt des grands investisseurs pour le potentiel de croissance des bénéfices de cette petite entreprise. L’électrification de la planète devrait en effet la porter. En 2022, quelque 65% de son CA provenait déjà des énergies propres, et la société concentre ses efforts de recherche et de développement sur cette tendance. Cette année, la division automobile a été scindée en deux branches: l’activité principale de moteurs à combustion (70%) et une branche ciblant les véhicules électriques (30%). Parallèlement, un amortissement de 57,3 millions d’euros sur le goodwill provenant d’acquisitions antérieures dans le domaine des moteurs à combustion interne a été comptabilisé. S’il est sans effet sur la trésorerie, il a une incidence positive sur le bilan.

Ses investissements dans la nouvelle usine en Chine ont gonflé la dette nette de Kendrion de près de 10 millions d’euros, à 140,3 millions. Le ratio dette financière nette/Ebitda est ainsi passé de 2,3 à 2,4; un chiffre non négligeable, mais bien inférieur au covenant bancaire (3,25). Comme la demande de véhicules électriques est appelée à exploser, le CA de la division y dédiée augmentera au détriment de celle des moteurs à combustion.

Kendrion a réalisé une marge d’Ebitda de 11,1% en 2022 et entend la porter à 15% au bas mot d’ici 2025. Grâce à des gains d’efficacité et la capacité de production accrue en Chine, qui, de surcroît, a rouvert complètement son économie, le CA est voué à bien progresser, déjà au second semestre. Le marché automobile de l’empire du Milieu pèse déjà sept fois plus lourd que celui de l’Allemagne (et pour les applications industrielles telles que les systèmes de freinage, il est cinq fois plus lourd).

Conclusion

Les analystes escomptent pour 2025 un bénéfice par action de 2,53 euros et donc, à un cours avoisinant les 18 euros, un ratio cours/bénéfice supérieur à 7. Kendrion est digne d’achat, mais sachez que le titre est de moins en moins liquide.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 18,68 euros

Ticker: KENDR NA

Code ISIN: NL0000852531

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 279,2 millions EUR

C/B 2022: 13,5

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours depuis 12 mois: +9%

Perf. cours depuis le 01/01: +21%

Rendement du dividende: 3,8%