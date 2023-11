Le tuyau de la semaine: Crown Castle

Le plongeon en Bourse du premier opérateur américain d’infrastructures pour réseaux mobiles nous semble exagéré: les vents contraires sont passagers et l’entreprise renouera avec la croissance dès 2025. La faiblesse actuelle du cours constitue donc un excellent point d’entrée.

Plus grand opérateur d’infrastructures pour réseaux mobiles des Etats-Unis, Crown Castle loue ses quelque 40.000 pylônes et 120.000 antennes, reliés à un réseau de fibre optique dans les zones densément peuplées, aux opérateurs de téléphonie mobile; il génère 75% de son chiffre d’affaires (CA) avec T-Mobile, AT&T et Verizon Wireless. Ce risque de concentration élevé est compensé par des contrats de location à long terme ainsi que de fortes barrières à l’entrée (capital requis, réglementation stricte).

En deux ans, Crown Castle a perdu la moitié de sa valeur en Bourse. Ce plongeon s’explique par la hausse des taux d’intérêt, mais aussi par la contraction du CA réalisé avec T-Mobile, qui utilise aussi les pylônes de Sprint depuis la fusion. En outre, le pic d’investissement dans la 5G est atteint: de plus de 40 milliards en 2022, les investissements en capital devraient tomber à environ 35 milliards de dollars cette année. Toutefois, la consommation accrue des données induite par la 5G, l’Internet des objets et les villes intelligentes nécessiteront des investissements supplémentaires dans les réseaux mobiles. Bien placé pour en profiter, Crown Castle investit régulièrement pour développer ses infrastructures en se finançant exclusivement par l’endettement, pourtant déjà élevé (22,6 milliards de dollars); la direction a exclu toute augmentation du capital lors des trimestriels.

Par conséquent, le ratio dette nette/cash-flow d’exploitation (Ebitda) s’élèvera à 5,5 en 2024: moins que le covenant bancaire de 6,5, mais plus que l’objectif interne de 5,0. Il devrait ensuite baisser grâce aux revenus stables que génèrent les contrats à long terme. Pour l’instant, la hausse des taux d’intérêt n’a qu’un effet limité sur les bénéfices, car la dette a été prolongée à huit ans et 86% des emprunts sont assortis de taux fixes.

Aucune inquiétude non plus concernant le dividende: il est maintenu à 6,26 dollars par action malgré le recul attendu du bénéfice en 2024 par suite de la fusion de T-Mobile et de Sprint, et pourrait augmenter dès 2025. A long terme, Crown Castle vise toujours une hausse annuelle de 7-8% du bénéfice ajusté et du dividende : de quoi rassurer les investisseurs.

Dans l’ensemble, la demande sous-jacente reste soutenue. Au troisième trimestre, le CA à périmètre comparable a augmenté de 4%, un rythme qui devrait être maintenu sur l’ensemble de l’exercice. Dès 2024, la hausse des revenus liés à la fibre et aux antennes laisse escompter une croissance de 5%. Les réductions de coûts compenseront la hausse attendue des charges d’intérêts. Le bénéfice sous-jacent augmentera d’environ 2% l’année prochaine.

Si l’on tient compte de l’impact de la fusion de T-Mobile et de Sprint, le bénéfice par action (BPA) diminuera de 8%, à 6,91 dollars. Le ratio de distribution élevé (90%) diminuera naturellement avec la hausse du BPA, dès 2025, grâce aux contrats de location fixes et aux investissements dans la 5G. La base du dividende est donc plus solide qu’il n’y paraît.

Pour l’instant exclusivement présent aux Etats-Unis, Crown Castle pourrait se développer en Europe en rachetant des pylônes aux opérateurs mobiles désireux de s’en séparer.

Conclusion

Le plongeon de l’action nous semble exagéré: les vents contraires sont passagers et l’entreprise renouera avec la croissance dès 2025. La faiblesse actuelle du cours constitue donc un excellent point d’entrée. Avec un rendement du dividende désormais à 6,5%, et un dividende appelé à augmenter, le rendement total s’annonce particulièrement alléchant.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 97,13 dollars

Ticker: CCI US

Code ISIN: US22822V1017

Marché: NYSE

Capit. boursière: 2,87 milliards EUR

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -21%

Perf. cours depuis le 01/01: -28%

Rendement du dividende: 6,5%