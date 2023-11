Le tuyau de la semaine: Corteva

Pour Corteva, qui dépend beaucoup de l’évolution, cyclique, des revenus des agriculteurs, l’Amérique du Sud, et particulièrement le Brésil, sont aujourd’hui très à la traîne. Elle n’en affiche pas moins de meilleurs résultats que FMC, dont la forte croissance de 2022 était due à la vigueur de son marché.

Société scindée de DowDuPont, Corteva, qui fournit des semences et des solutions de protection des cultures dans le monde entier, a sa propre cotation depuis 2019. Les semences ont assuré en 2022 51% de son chiffre d’affaires (CA), la protection des cultures, dont un des grands concurrents est FMC, le solde. Corteva a réalisé 48% de ses 17,5 milliards de dollars de CA aux Etats-Unis, et 25% en Amérique latine. Une croissance plus nette des volumes et des augmentations de tarifs avaient par ailleurs jusque-là permis à la protection des cultures de progresser bien plus rapidement que les semences.

Les derniers chiffres du 3e trimestre ont fait chuter l'action de près de 9% ce 9 novembre. Corteva – qui, comme FMC, avait émis en octobre un avertissement sur son CA en raison de la politique d'épuisement des stocks des agriculteurs, surtout au Brésil – a vu son CA céder 9%, à 2,6 milliards de dollars. La diversification de son portefeuille lui a néanmoins permis de confirmer ses pronostics (déjà revus à la baisse). Alors que la protection des cultures subit d'intenses pressions, les semences sauvent l'honneur. Cela explique aussi que Corteva affiche de meilleurs résultats que FMC, dont la forte croissance de 2022 était due à la vigueur de son marché.

Bien qu’ils aient revu leurs objectifs de cours, les analystes restent très positifs à l’égard de FMC et de Corteva, qu’ils recommandent, pour la plupart, d’acheter ou de conserver. Les deux groupes versent un dividende qui augmente chaque année. Corteva ne paie certes un dividende que depuis 2019, année de la scission, mais Dow Chemical en octroie depuis 1904. La croissance du dividende de Corteva est bien inférieure à celle du dividende de FMC. Le rendement en dividende de FMC est actuellement de 4,5%, contre 1,6% pour Corteva, ce qu’explique en partie la baisse beaucoup plus marquée du cours de FMC depuis l’été. Alors que FMC annonce généralement l’augmentation de son dividende annuel en décembre, Corteva a relevé le sien de 6,7%, à 0,16 dollar par trimestre, en début d’année (3e année d’augmentation d’affilée). Cela fait cinq ans que FMC augmente son dividende, dont la croissance moyenne sur cette période flirte avec les 10%.

La vigoureuse croissance et l’historique du dividende, combinés à une moindre valorisation, expliquent notre préférence pour FMC. Reste à voir si celle-ci augmentera son dividende le mois prochain. Quant à Corteva, son rendement en dividende et son ratio de distribution sont nettement inférieurs et son bilan est exempt de dettes.

Conclusion

La chute accusée cette année par le cours de Corteva ouvre une belle fenêtre d’achat. Malgré un bénéfice prévisionnel en baisse, le groupe profite toujours d’une valorisation très intéressante, par rapport à ses concurrents et à son historique notamment. Les perspectives à long terme demeurent encourageantes. Comme FMC, Corteva dispose d’un beau portefeuille de marques et de brevets, et tire parti d’une demande de produits agroalimentaires en hausse partout dans le monde. Elle devrait augmenter son dividende de 6%, voire plus, en 2024, et davantage encore les années suivantes, si le flux de trésorerie disponible se dirige comme nous le pensons vers de nouveaux records. Si FMC devait contre toute attente réduire son dividende, Corteva, tombée beaucoup trop bas, pourrait la remplacer au sein du portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 46,283 dollars

Ticker: CTVA US

Code ISIN: US22052L1044

Marché: NYSE

Capit. boursière: 32,61 milliards USD

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: -31%

Perf. cours depuis le 01/01: -21%

Rendement du dividende: 1,6%