Le tuyau de la semaine: ConAgra Brands

ConAgra Brands, ex-ConAgra Foods, est une des plus grandes entreprises agroalimentaires des Etats-Unis. A sa création, en 1919, par Frank Little et Alva Kinney, la société, alors appelée Nebraska Consolidated Mills, était centrée sur l’alimentation animale et la production de farine. Elle a racheté depuis 1980 des centaines de marques, pour la plupart de petite taille, dans les segments des surgelés et des viandes préemballées surtout. L’acquisition, en 2012, de Ralcorp, pour près de cinq milliards de dollars, a fait d’elle le plus grand producteur de denrées alimentaires de marque de distributeur aux Etats-Unis. Depuis le déménagement du siège central d’Omaha à Chicago, en 2015, le groupe est resté très actif sur le front des acquisitions. Son dernier achat majeur (en 2018, pour huit milliards de dollars) fut celui de Pinnacle Foods, un des plus grands producteurs d’aliments surgelés américains. ConAgra compte aujourd’hui parmi les principaux producteurs d’aliments vendus au détail. Si des noms comme Birds Eye, Marie Callender’s, Slim Jim, Reddi-Wip et Healthy Choice ne vous disent sans doute rien, vous connaissez très probablement Bertolli, la marque de pâtes avec laquelle le groupe opère en Europe. Le chiffre d’affaires (CA) international ne représente ceci dit que 8% du CA total, de 11,5 milliards de dollars en 2022. De ses quatre divisions, c’est à Refrigerated & Frozen que le groupe doit la plus grande contribution au CA (42%); Grocery & Snacks la suit de près (41%). Food Service a assuré 9% environ du CA, la quatrième activité étant le pôle international. Les concurrents de ConAgra sont, entre autres, General Mills, J.M. Smucker et Kraft Heinz.

ConAgra a achevé son exercice décalé 2022 (fin mai) sur un CA de 11,5 milliards de dollars (+3,1%; croissance organique de 3,2%). La marge d’Ebit (bénéfice opérationnel/CA) s’est établie à 14,4%, contre 17,5% un an plus tôt, un recul principalement dû à la flambée des coûts. A plus long terme, la direction vise une croissance organique de moins de 10% du CA et une marge opérationnelle tournant autour d’une quinzaine de pour cent. Pour l’exercice qui s’achèvera fin mai, les analystes tablent sur une progression de plus de 7% du CA, à 12,3 milliards de dollars, grâce principalement aux hausses d’étiquettes, qui compensent largement la contraction des volumes. Vu le CA réalisé en dehors des Etats-Unis, le risque de change est négligeable. Le seul sujet de préoccupation est l’endettement net (8,6 milliards de dollars), dû aux acquisitions. Le ratio d’endettement (dette nette/Ebitda) devrait atteindre 3,7 au terme de l’exercice 2023, ce qui est relativement élevé. A plus longue échéance, ConAgra vise un rapport de 3, qui, sans nouvelles acquisitions, pourrait être atteint assez rapidement étant donné l’importance des cash-flows disponibles – que l’entreprise affecte au rachat d’actions, au paiement de dividendes et à l’allégement de sa dette. Si elle était acculée, elle pourrait céder des activités.

Conclusion

Avec un ratio cours/bénéfice estimé à 13,5 et un rendement en dividende qui pourrait atteindre 3,6% en 2023, l’action ConAgra Brands est au cours actuel très attrayante. Le groupe a pour politique de consacrer 50-55% de son bénéfice ajusté au dividende, une stratégie qui s’est traduite l’an passé par une envolée de 5,6% du dividende, et de 20%, même, en 2021, en plein confinement. Le dividende devrait pouvoir progresser de 5% par an environ en moyenne ces prochaines années. Pour l’investisseur qui dispose d’un horizon long.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 36,65 dollars

Ticker: CAG US

Code ISIN: US2058871029

Marché: NYSE

Capit. boursière: 17,45 milliards USD

C/B 2022: 14

C/B attendu 2023: 13,5

Perf. cours sur 12 mois: +7%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 3,6%