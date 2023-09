Le tuyau de la semaine: Carrefour

La stratégie du plan 2026, adopté en novembre dernier, commence d’ores et déjà à porter ses fruits. Les synergies prévues au Brésil affichent une encourageante progression, le ratio d’endettement tourne autour de 1 seulement et le groupe a clos le semestre sur un bénéfice ajusté en hausse de 5,1%.

Carrefour souffre autant que ses concurrents de l’envolée des coûts. Axé sur les marques de distributeur et les formules discount, le plan stratégique 2026 adopté en novembre vise à protéger le pouvoir d’achat des clients et, bien sûr, la part de marché du groupe. Les marques de distributeur devraient représenter 40% des ventes en 2026, contre 35% aujourd’hui. Carrefour espère par ailleurs enregistrer dans trois ans pour 10 milliards d’euros de ventes en ligne, soit un peu moins de 10% de son chiffre d’affaires total à cette date.

La numérisation, la réduction de l’offre non alimentaire, la centralisation plus marquée des achats et la baisse de la facture énergétique devraient lui faire économiser quatre milliards d’euros à l’horizon 2026. Après la cession de Carrefour Taïwan et l’intégration du brésilien Grupo BIG, le groupe peut désormais se concentrer entièrement sur l’Europe et l’Amérique du Sud. En assurant 46% du chiffre d’affaires consolidé, la France est de loin son plus grand marché de débouchés. Le reste de l’Europe (Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Roumanie) représente 28% et l’Amérique latine, 26% des ventes. Plus de 80% du chiffre d’affaires latino-américain provient du Brésil, le reste, d’Argentine.

La stratégie commence à porter ses fruits. Le chiffre d’affaires à périmètre organique (hors acquisitions et cessions) a bondi de 11,2% au premier semestre, au profit, affirme la direction, d’un gain considérable de part de marché. La marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires) n’en est pas moins tombée de 2% à 1,7%. En Amérique latine, la croissance du chiffre d’affaires s’est maintenue à 21% (en grande partie grâce à l’inflation), mais le bénéfice d’exploitation a chuté de 444 à 304 millions d’euros. Simultanément, les synergies prévues au Brésil affichent une encourageante progression. Carrefour détient 67,7% de Grupo Carrefour Brasil, coté sous le nom d’Atacadão. Le cours d’Atacadão a cédé 40% cette année, ce qui explique en grande partie la pression exercée sur le titre Carrefour. La participation peut être estimée à 3,32 euros par action Carrefour.

A moins de la moitié des 4% atteints par celles d’Ahold Delhaize, les marges d’exploitation de Carrefour sont maigres; il est vrai qu’Ahold Delhaize réalise 62% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, où les marges s’établissent à 4,7% (3% en Europe, mais moins encore en France). Le flux de trésorerie disponible atteignait 1,26 milliard d’euros en 2022, pour 1,7 milliard escompté en 2026. Carrefour a donc largement de quoi racheter ses actions, ce qui, malgré la conjoncture, fait partir le bénéfice par action à la hausse. Le groupe a clos le semestre sur un bénéfice ajusté de 326 millions d’euros (+5,1%), grâce notamment à un allégement de la fiscalité. Son bénéfice par action a atteint 0,45 euro (+9%). La vente de Carrefour Taïwan et les flux de trésorerie disponibles ont fait tomber la dette nette à 5 milliards d’euros (-1,5 milliard, ou presque). Soit un ratio d’endettement qui tourne autour de 1 seulement.

Conclusion

La capitalisation boursière est à peine supérieure aux 11,4 milliards d’euros de capitaux propres. La valeur comptable du seul immobilier, certes très peu liquide, s’élève à 12,6 milliards d’euros. Avec un ratio cours/bénéfice de 9,5 pour 2023 et de 8 pour 2024 et un rendement en dividende de 3,5%, l’action est bon marché. Les marges sont étroites, mais les finances sont solides et la rentabilité en Amérique latine pourrait nettement progresser.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 16,22 euros

Ticker: CA FP

Code ISIN: FR0000120172

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 11,69 milliards EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 9,5

Perf. cours sur 12 mois: +13%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 3,5%