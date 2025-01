Le rapport annuel de Wheaton Precious Metals devrait plaire

Les sociétés de streaming comme Wheaton Precious Metals (WPM) voient leurs recettes enfler grâce à la hausse des prix des métaux précieux et souffrent donc peu de l’inflation des coûts. Et au vu du potentiel de croissance de la production et des flux de trésorerie de WPM, le titre demeure digne d’achat.

Le portefeuille de WPM compte 18 mines en exploitation et 29 projets de développement. Après trois trimestres, en 2024, ses actifs avaient produit 448.400 onces troy (ozt) d’équivalent or (or, argent, palladium et cobalt combinés), dont 262.700 ozt d’or, 15,1 millions ozt d’argent et 12.200 ozt d’équivalent or (palladium et cobalt). La production prévisionnelle pour 2024 devrait donc pouvoir être atteinte : 550.000-620.000 ozt d’équivalent or, dont 325.000-370.000 ozt d’or et 18,5-20,5 millions ozt d’argent. En 2023, WPM avait produit 584.000 ozt d’équivalent or.

A 308 millions de dollars au 3e trimestre, le chiffre d’affaires (CA) s’est inscrit en hausse de 38 % en glissement annuel, la production et les prix de ventes des métaux ayant augmenté. L’or a assuré 61 % du CA, l’argent, 37 %. Des grandes sociétés de streaming, WPM est la plus exposée au métal blanc. Comme les prix de vente de l’or et de l’argent ont crû respectivement de 28 % et de 25 % en base trimestrielle, le flux de trésorerie d’exploitation a pu se hisser à 254 millions de dollars. La baisse des teneurs à Salobo (cuivre), au Brésil, a été compensée par la hausse du volume de minerais traités. A Constantia, au Pérou, une nouvelle phase de la mine, où les teneurs sont plus élevées, démarrera bientôt. Peñasquito, au Mexique, affichera des teneurs nettement meilleures cette année qu’en 2023.

On le sait, les mines ont une durée de vie limitée. Etoffer continuellement le portefeuille est donc obligatoire. Et WPM, qui espère vendre 800.000 ozt d’or en 2028, y veille. L’entreprise a conclu une transaction majeure avec Montage Gold, qui développe le projet Koné, en Côte d’Ivoire. WPM déboursera 625 millions de dollars en quatre tranches en échange de 19,5 % de l’or du gisement jusqu’à la livraison de 400.000 ozt. Ce pourcentage passera ensuite à 10,8 % puis à 5,4 %. WPM paiera 20 % du prix spot à la livraison. L’entreprise a par ailleurs conclu un accord avec Allied Gold, en vertu duquel elle investira 175 millions de dollars dans le projet Kurmuk, appelé à devenir la première mine d’or commerciale d’Ethiopie, pour 6,7 % de la production. Une fois livrées les 220.000 premières onces, le pourcentage tombera à 5,4 %. WPM paiera 15 % du prix spot de l’or de Kurmuk. Quant à l’accord existant avec Rio2 pour le projet aurifère Fenix, au Chili, il sera prolongé. WPM investira 100 millions de dollars supplémentaires, pour 95.000 ozt de plus.

Au sortir du 3e trimestre, WPM disposait d’une trésorerie nette de 694 millions de dollars, et de 136.000 ozt d’équivalent or non encore vendues, d’une valeur actuelle de quelque 500 millions de dollars. Ses flux de trésorerie fluctuent chaque trimestre au gré des avances versées, mais les liquidités ne manquent pas pour conclure de nouveaux deals. Le dividende trimestriel s’établit à 0,155 dollar par action.

Conclusion

Le rapport annuel ne devrait pas décevoir. En outre, la croissance que vise WPM pour 2028 est réaliste : la production devrait progresser d’au moins un tiers par rapport à 2024. L’exposition non négligeable de WPM à l’argent est un atout, puisqu’en s’appréciant encore, le métal dopera le flux de trésorerie. La performance de l’action a été inférieure à celle des métaux précieux, en 2024. WPM s’échange à 20 fois le CA et 25 fois le flux de trésorerie, ce qui est conforme à la moyenne historique mais loin d’être exorbitant. Toujours digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 56,08 dollars

Ticker : WPM US

Code ISIN : CA8283361076

Marché : NYSE

Capit. boursière : 25,4

C/B 2024 : 42

C/B attendu 2025 : 39

Perf. cours sur 12 mois : +22 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +2 %

Rendement du dividende : 1,1 %