Le rachat de Seagen par Pfizer n’a surpris personne

Le rachat de la biotech permet au groupe pharmaceutique de se développer dans l’oncologie et de pallier la perte prochaine de brevets. Pour autant, nous ne modifions pas notre conseil, car ces paris doivent encore faire leurs preuves.

Cela faisait un certain temps déjà que Pfizer lorgnait Seagen; l’annonce du rachat de la biotech n’a donc surpris personne. Pfizer paiera 229 dollars par action Seagen, ce qui porte le prix total de l’acquisition, dette incluse, à 43 milliards de dollars.

Ce rachat permet à Pfizer de renforcer sa division oncologie, qui va perdre un certain nombre de brevets entre 2025 et 2027. La biotech apporte également au groupe un nouveau type de traitement oncologique, les anticorps conjugués. Il s’agit d’anticorps monoclonaux qui attaquent les cellules cancéreuses de manière plus ciblée, en causant moins de dommages aux cellules saines.

Seagen table sur une augmentation de 12% de son chiffre d’affaires (CA), à 2,2 milliards de dollars, en 2023, soit moins de 3% du CA escompté par Pfizer pour l’exercice. En outre, l’acquisition de Seagen ne contribuera au bénéfice par action qu’à partir de la 3e ou 4e année suivant la conclusion de l’opération (attendue fin 2023 ou début 2024), lorsque Pfizer pourra réaliser le milliard de dollars d’avantages liés aux synergies. L’acquisition relève donc d’une stratégie à long terme: Pfizer table sur un CA d’au moins 10 milliards de dollars d’ici 2030, pour les produits existants et le pipeline de la biotech.

L’acquisition de Seagen sera financée par une dette à long terme de 31 milliards de dollars, ainsi que par la trésorerie du groupe. Malgré cet effort financier important, le dividende de Pfizer n’est pas menacé.

Conclusion

L’acquisition n’entraîne pas de modification de notre conseil sur Pfizer. La baisse des ventes et les pertes de brevets à venir ne seront pas compensées à court terme, et les acquisitions ainsi que le pipeline de Pfizer doivent encore faire leurs preuves. Dans cette attente, l’on profite du rendement du dividende de plus de 4%.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 40,10 dollars

Marché: New York Stock Exchange

Ticker: PFE US

Code ISIN: US

Capit. boursière: 225,3 milliards USD

C/B 2022: 7,5

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -26%

Perf. cours depuis le 01/01: -22%

Rendement du dividende: 4,1%