Le milliard de bénéfice annuel consolidé franchi chez Ageas

Avec des hauts d’un côté et des bas de l’autre, l’assureur belge a achevé le 4e trimestre sur des résultats conformes aux prévisions. L’action, qui a rebondi depuis le creux atteint en octobre, est restée assez insensible au contenu du rapport annuel.

Le bénéfice net d’Ageas a progressé de 10%, à 306,1 millions d’euros (300 millions escomptés), par rapport au 4e trimestre de 2021. Des plus-values supplémentaires sur l’immobilier belge ont permis à l’assureur d’acter un bénéfice net de 130 millions (+15%; 122 millions escomptés). En glissement annuel, le bénéfice net a bondi de 16%, à 463,7 millions d’euros. Le reste de l’Europe n’affiche en revanche qu’un bénéfice net de 0,5 million, contre 39 millions au 4e trimestre de 2021 et 15 millions espérés. Le Royaume-Uni a annoncé des résultats particulièrement décevants, que le froid et la concurrence acharnée en non-vie ont contribué à enfoncer; les inondations au Portugal ont elles aussi pesé sur les chiffres. En rythme annuel, le bénéfice net a chuté de 35%, à 116,3 millions d’euros. Après un désolant 3e trimestre, l’Asie a fait beaucoup mieux qu’espéré, ce qui n’a pas empêché son bénéfice net de céder 22%, à 77,9 millions d’euros, par rapport au 4e trimestre de 2021 – le marché ne s’attendait qu’à 35 millions. Le bénéfice net a plongé à 244,7 millions d’euros (-39%) d’une année sur l’autre.

Les intempéries outre-Manche ont également nui aux résultats de la réassurance, dont la perte nette a atteint 16,3 millions d’euros, contre un bénéfice net attendu de 10 millions d’euros. Le bénéfice net en glissement annuel s’est établi à 31,5 millions d’euros (-64%). Le bénéfice annuel consolidé a atteint 1,01 milliard, en hausse de 20% par rapport à 2021. Hors réévaluation des Relative Performance Notes, ou RPN(i), le bénéfice net a cédé 8%, à 871 millions d’euros, depuis 2021. L’assurance vie a contribué au bénéfice net à hauteur de 631,5 millions d’euros (-15%) et la branche non-vie, à hauteur de 224,9 millions (-31%). L’encaissement brut (part d’Ageas) a reculé de 3% au 4e trimestre, à 3,68 milliards d’euros, si bien que l’augmentation sur un an s’établit à 2%, à 16,5 milliards. L’encaissement en vie a grimpé de 1%, à 11,3 milliards d’euros, grâce à de nouveaux contrats en Chine, tandis que la croissance en Belgique et en Asie faisait passer à 5,1 milliards l’encaissement en non-vie (+4%).

Le rapport coûts/primes nettes acquises (combined ratio) a augmenté en 2022 de 110 points de base, à 96,5% (102,5% au 4e trimestre), ce qui est supérieur à l’objectif de 96%. A 218%, la solvabilité (Solvency II) est excellente (197% fin 2021; minimum: 175%). Un nouveau rachat de titres FRESH a permis de dégager un bénéfice exceptionnel de 146 millions d’euros et de réduire à 150 millions d’euros l’encours de ces titres super subordonnés émis en 2002. Le dividende final de 1,5 euro brut par action porte le dividende de l’exercice à 3 euros brut (+9%), ce qui correspond largement aux objectifs du plan stratégique 2024 (croissance de 6-10% par an). Le cash-flow disponible (700 millions d’euros) et le cash-flow opérationnel (1,17 milliard) du holding sont eux aussi conformes aux objectifs.

Conclusion

L’action a rebondi depuis le creux atteint en octobre, et a peu réagi au rapport annuel. Le rendement en dividende et le ratio cours/bénéfice (7,5 fois le bénéfice escompté pour 2023) la soutiennent. En revanche, les relèvements de taux d’intérêt ont provoqué la disparition totale de la décote de plus de 35% sur la valeur comptable (41,3 euros par action au 31 décembre). BE Group et BNP Paribas ne semblent plus avoir pour l’instant Ageas en ligne de mire. Nous maintenons provisoirement notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 42,52 euros

Ticker: AGSN BB

Code ISIN: BE0974264930

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 8,07 milliards EUR

C/B 2022: 8

C/B attendu 2023: 7,5

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 7,1%