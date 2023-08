Le bénéfice du doute pour Vodafone

A 13%, le rendement en dividende est très élevé mais comme toujours dans ce genre de cas, la question de la pérennité du dividende se pose. Or les dividendes excèdent les flux de trésorerie.

L’action Vodafone ne s’était pas aussi mal portée depuis 1997. En 2000, elle avait atteint un niveau près de 10 fois plus élevé que le niveau actuel – un record, hors d’atteinte à moyen terme. Les télécoms ne sont plus un secteur de croissance, mais une industrie à forte intensité de capital et aux marges sous pression. Quand la Bourse va mal, toutefois, ses flux de trésorerie et ses rendements élevés peuvent en faire un choix défensif.

Les multiples acquisitions opérées dans les années 1990 ont permis à Vodafone de devenir le plus grand opérateur de réseau mobile d’Europe. Un large pan de l’énorme goodwill lié à ces transactions est amorti, mais 28 milliards d’euros restent inscrits au bilan. Les amortissements du goodwill ont souvent provoqué d’importantes pertes, sans toutefois influer sur les flux de trésorerie. C’est pourquoi dans le cas de Vodafone, le résultat net n’est pas toujours représentatif.

Margherita della Valle, CEO depuis janvier, est chargée de mettre de l’ordre dans la structure et d’augmenter les marges bénéficiaires du groupe; 11.000 postes vont donc disparaître en trois ans. Le coût des immobilisations est par ailleurs plus élevé que la rentabilité des capitaux investis, une situation préjudiciable à terme. Le secteur est encore très fragmenté mais chez Vodafone, la tendance est plutôt à la ‘‘déconsolidation’’: plusieurs actifs sont en vente, mais c’est compliqué car les autorités de la concurrence ont leur mot à dire. De plus, les principaux actionnaires ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Au Royaume-Uni, néanmoins, la fusion avec les actifs de Three (Hutchison) sera chose faite.

Le groupe réalise un tiers environ de son chiffre d’affaires (CA) en Allemagne. C’est là qu’il veut prioritairement réformer, car il y a récemment perdu des parts de marché. Entre avril et juin (1er trimestre de l’exercice décalé), la baisse (-1,3%) a ceci dit été moins prononcée que lors du trimestre précédent (-2,8%). Le recul du nombre de clients a été compensé par des hausses de prix. Vodafone a autorisé l’opérateur 1&1 à utiliser son réseau 5G outre-Rhin. Les résultats opérationnels se sont améliorés en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Les activités africaines (Vodacom) ont connu la croissance la plus rapide (+9%). C’est dans le segment des entreprises que, partout, les progrès sont les plus marqués.

Le CA consolidé a progressé de 3,7% (2,9% escomptés). Les prévisions pour l’exercice (cash-flow d’exploitation, ou Ebitda, de 13,3 milliards d’euros, et cash-flow disponible de 3,3 milliards) sont confirmées. A 33,4 milliards d’euros (2,5 fois l’Ebitda escompté), la dette nette reste acceptable. Le dividende est fixé à 9 pence; le rendement en dividende est très élevé mais comme toujours dans ce genre de cas, la question de la pérennité du dividende se pose. Or les dividendes excèdent les flux de trésorerie. Ils ont déjà été réduits deux fois en 10 ans et ne peuvent pas l’être beaucoup plus car pour de nombreux actionnaires, le rendement est la seule motivation. Le consensus mise désormais sur 7,8 pence.

Conclusion

Il faudra du temps pour que le plan de redressement porte ses fruits. Les marges ne pourront remonter que si les dépenses d’investissement s’allègent. Mais même un dividende légèrement réduit reste synonyme de rendement en dividende très élevé. A 4 fois l’Ebitda et à moins de 8 fois le bénéfice escompté, Vodafone est une des actions les moins chères du secteur. Nous maintenons notre recommandation, en espérant que la rentabilité s’améliore.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 70,44 pence

Ticker: VOD LN

Code ISIN: GB00BH4HKS39

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 19 milliards GBP

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 8

Perf. cours sur 12 mois: -41%

Perf. cours depuis le 01/01: -18%

Rendement du dividende: 13%