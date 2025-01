L’alfapump de Sequana Medical approuvé aux Etats-Unis

Le cru 2024, imbuvable pour les actionnaires, s’est terminé sur une note assez agréable. Le spécialiste gantois du traitement de l’accumulation de liquide (ascite) dans la cavité péritonéale a annoncé, en décembre, l’approbation par la FDA du dispositif alfapump pour traiter l’accumulation récurrente d’ascite due à une cirrhose du foie.

Les conditions de prescription sont pour le moins positives, conformes aux attentes de la direction, et ne nécessiteront pas d’autres études. La commercialisation se déroulera en deux phases. La première portera sur un lancement limité du 3e trimestre de 2025 au 1er trimestre de 2026. Objectif : vendre 80 à 100 dispositifs durant cette période, dans sept centres de transplantation du foie. Cette limitation est liée à la disponibilité, pour l’heure restreinte, des fournisseurs.

Le prix de vente de l’alfapump sera d’environ 30.000 dollars (marge brute de 80 % !). La commercialisation à part entière débutera dès le 2e trimestre de 2026, Sequana ciblant 90 centres de transplantation du foie, qui réalisent 95 % des transplantations. Les ventes enfleront progressivement, une solide formation pratique étant nécessaire pour assurer un contrôle maximal de la sécurité de l’implantation et du fonctionnement efficace de l’alfapump. Cinq centres devraient être ajoutés chaque trimestre, en vue de couvrir la totalité du marché fin 2030. Une équipe commerciale de 30 à 35 personnes suffira. Elle ciblera tout d’abord les patients subissant au moins 12 paracentèses par an, soit une opportunité de marché totale de 500 millions de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel attendu de 9 %. Le risque lié au remboursement (principalement par le biais de Medicare) a déjà été nettement réduit par la disponibilité des codes de remboursement DRG pour les hôpitaux et des codes CPT-III pour les chirurgiens. D’ici octobre, des remboursements supplémentaires de la NTAP seront également disponibles sur la base de la désignation de dispositif innovant de l’alfapump.

Sequana doit lever des fonds supplémentaires au cours du 1er trimestre. Elle s’est financée en interne ces derniers mois, par l’émission de prêts convertibles d’une valeur de 7,1 millions d’euros. Cette fois, elle devrait enfin pouvoir convaincre de nouveaux investisseurs (américains ?). Sequana prévoyait un chiffre d’affaires (CA) annuel d’au moins 35 millions d’euros trois ans après le début de la commercialisation de l’alfapump. Pour y parvenir, il lui faudra encore lever 80 millions d’euros, et pour atteindre le seuil de rentabilité au niveau du cash-flow, 90 millions d’euros. Ce seuil devrait être atteint à partir de 50 millions d’euros de CA annuel. En attendant, le développement du DSR 2.0, perfusat de 2e génération, pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, interrompu en raison d’un manque de financement, a été transféré dans une société distincte (DSR Co). Laquelle doit trouver un financement externe dans les mois qui viennent. Sequana n’investira que dans l’alfapump, dont les applications dans d’autres indications seront également étudiées ces prochaines années.

Conclusion

L’action Sequana Medical a réagi particulièrement fort à l’approbation de l’alfapump aux Etats-Unis, une étape cruciale pour la société. Nous attendons avec impatience l’annonce du prochain financement, qui donnera une indication de l’appétit pour le risque des nouveaux investisseurs après la récente approbation. Nous relevons notre conseil.

Conseil : conserver/attendre

Risque : élevé

Rating : 2C

Cours : 3,18 euros

Ticker : SEQUA BB

Code ISIN : BE0974340722

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 127,1 millions EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -29,6 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +16,7 %

Rendement du dividende : –