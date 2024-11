L’action L’Oréal gagne en volatilité

La croissance a ralenti au troisième trimestre. Les cosmétiques de luxe pâtissent aussi de la chute de la consommation chinoise.

L’Oréal s’articule autour de quatre divisions. Ses Produits professionnels (11 % du chiffre d’affaires (CA)) se destinent aux salons de coiffure et instituts de beauté. D’excellente qualité, ils ne sont pas disponibles dans les drogueries locales, ce qui leur confère une certaine exclusivité, laquelle permet au groupe de les vendre plus cher et d’accroître ses marges. Les Produits grand public (37 %) consistent en des cosmétiques et des soins de peau. La division Luxe (36 %) cible les canaux de vente plus exclusifs (disponibilité en boutiques également). La Beauté dermatologique (16 %) est axée sur les solutions répondant aux problèmes liés à des pathologies de peau ou aux exigences esthétiques. Les consommateurs sont friands d’ingrédients et produits approuvés par les dermatologues. Ces produits développés par mais aussi pour des dermatologues sont disponibles en cliniques et pharmacies.

Les chiffres du troisième trimestre sont contrastés. La croissance organique est conforme à celle des six premiers mois pour les Produits professionnels (6,1 %) et progresse pour le Luxe (5,8 % ; en Chine, toutefois, le CA a cédé 15 %), mais a ralenti dans les divisions Beauté dermatologique (0,8%) et Produits grand public (1,4 %). Les conditions météorologiques défavorables ont affecté les ventes de produits solaires.

Conclusion

L’action L’Oréal s’échange pour l’heure à 26,5 fois le bénéfice estimé pour 2024. C’est une valorisation correcte dans une perspective historique, en dépit du récent plongeon. La croissance du CA et des marges, et le rachat d’actions et le dividende (rendement de 2,1 % aujourd’hui), devraient rapporter environ 10 % l’an. Les perspectives à longue échéance sont satisfaisantes. Seuls les investisseurs à long terme peuvent acquérir l’action à son prix actuel. Pour les autres, nous ne pouvons que réitérer notre conseil “conserver”.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 332,12 euros

Ticker : OR FP

Code ISIN : FR0000120321

Marché : Euronext Paris

Capit. boursière : 207,4 milliards EUR

C/B 2023 : 28,5

C/B attendu 2024 : 26,5

Perf. cours sur 12 mois : -23 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -25 %

Rendement du dividende : 2,1 %