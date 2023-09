La rentabilité de Volkswagen déçoit

Le constructeur automobile a publié des résultats plutôt bons au premier semestre, mais ses marges bénéficiaires ont déçu. Le groupe subit une concurrence acharnée des acteurs chinois. Le titre est toutefois bradé, et nous recommandons l’achat.

Les semestriels de Volkswagen (VW) étaient attendus avec impatience. Ils sont plutôt solides, mais les marges bénéficiaires ont provoqué la plongée du titre.

Le nombre de véhicules livrés a augmenté de 12,8% (et de 15%, même, au 2e trimestre), à 4,37 millions d’unités (consensus: 4,23 millions). Le chiffre d’affaires (CA) a progressé de 18,2%, à 156,26 milliards d’euros (+15,2% entre avril et juin), soit plus rapidement que le nombre de voitures vendues, ce qu’explique la hausse des prix combinée à l’augmentation du nombre de véhicules électriques. Le nombre de véhicules électriques livrés entre janvier et juin a bondi de 50%, pour atteindre 7,4% des livraisons. Il y a quelques mois, la croissance prévisionnelle du CA pour 2023–2027 était de 5-7% par an; ce chiffre est largement dépassé, mais le 1er semestre de 2022 (guerre en Ukraine) n’offre pas de base de comparaison sérieuse.

C’est en fait la rentabilité qui pose problème. Le bénéfice d’exploitation (Ebit) ajusté a atteint 5,6 milliards d’euros (+18,6% en glissement annuel) au 2e trimestre, mais le consensus misait sur 6,09 milliards. La marge d’Ebit est passée de 6,8% à 7%, là où le marché attendait 8,5%, plus proches des 8,1% enregistrés en 2022. L’objectif fixé pour 2030 (marge de 9-11%) est donc loin d’être atteint. A moyen terme (2027), la direction vise 8-10%. Dans l’immédiat, le plus grand défi vient de Chine, qui livre à VW une concurrence acharnée. Le repositionnement stratégique devrait contribuer à résoudre le problème.

Conclusion

A 3,5 (!) fois le bénéfice, 0,3 fois le CA et 0,4 fois la valeur comptable escomptés pour 2023, le titre est bradé. Le rendement du dividende tend vers 8% bruts, la trésorerie couvre plus de 50% de la capitalisation boursière et la participation dans Porsche, la totalité de cette même capitalisation: à acheter, bien sûr.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 108,6 euros

Ticker: VOW3 GY

Code ISIN: DE0007664039

Marché: Francfort

Capit. boursière: 60,1 milliards EUR

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 3,5

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: 7,7%