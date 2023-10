La baisse des bénéfices d’Engie n’a rien d’une catastrophe

C’est surtout pour la stabilité de ses activités énergétiques, qui génèrent des bénéfices en légère hausse et très prévisibles, que les investisseurs achètent Engie.

Avec un ratio cours/bénéfice (C/B) de 5 à peine, Engie a, au vu de ses semestriels, tout d’une affaire à ne pas manquer. Mais le marché garde la tête froide et tient à juste titre compte du caractère exceptionnel de ces résultats. Car sur les 6,7 milliards d’euros de bénéfice d’exploitation, 3,1 milliards viennent de Global Energy Management & Sales, la division qui gère les contrats de gaz naturel d’Engie: très flexibles, ces contrats peuvent être liquidés si les prix du gaz naturel s’envolent ou deviennent extrêmement volatils. Or si les marchés de l’énergie ont considérablement fluctué au 1er semestre, le calme se rétablit progressivement. La division devrait donc apporter une contribution nettement moindre au bénéfice du 2e semestre, ainsi que de 2024. La direction table toujours pour 2023 sur un bénéfice net récurrent de 4,7-5,3 milliards d’euros, soit 2,1-2,3 euros par action, mais le montant sera moins élevé l’an prochain. L’important est que rien d’anormal n’explique ce phénomène; il n’est en outre pas à exclure que les marchés de l’énergie recommencent à s’agiter, auquel cas Engie repasserait à la caisse.

Mais c’est surtout pour la stabilité de ses activités énergétiques, qui génèrent des bénéfices en légère hausse (plus de 1,5 euro par action) et très prévisibles, que les investisseurs achètent Engie. Le bénéfice d’exploitation des énergies renouvelables a bondi de 43%, à 1,19 milliard d’euros, au 1er semestre. L’augmentation des prix de l’électricité a contribué à la hausse du bénéfice d’exploitation des centrales conventionnelles également. Seul le bénéfice d’exploitation des réseaux s’inscrit en recul, à cause, surtout, du ralentissement des ventes de gaz naturel en France, sur fond de douceur hivernale et de cherté de cette matière première. La contribution des centrales nucléaires belges au bénéfice a chuté de 72% à la suite de la fermeture définitive de Doel 3, en septembre 2022, et de Tihange 2, en février 2023.

Pour Engie, le nucléaire est déjà presque de l’histoire ancienne. Ce n’est que sur l’insistance du gouvernement que Doel 4 et Tihange 3 ont été prolongées de 10 ans. L’on sait qu’en échange, Engie paiera un montant limité à 15 milliards d’euros à l’Etat pour qu’il se charge de l’élimination des déchets, soit 4,4 milliards de plus que la provision déjà constituée. Cette charge unique a fait plonger le bénéfice net du groupe dans le rouge au 1er semestre, mais l’accord réduit considérablement son profil de risque. Il n’est de surcroît en rien préjudiciable à Engie puisque les surcoûts éventuels de l’élimination – un chantier qui durera jusqu’à loin au siècle prochain – seront supportés par les finances publiques. Les incertitudes que faisait planer cette facture ont longtemps gêné les investisseurs. Engie ne cache pas que sa dette atteint désormais 41,4 milliards d’euros, un montant toutefois gérable, puisqu’il représente 2,7 fois à peine ses flux de trésorerie d’exploitation. Il devrait en outre diminuer au fil des ans.

Conclusion

Engie a clos le 1er semestre sur d’extraordinaires résultats, qu’il doit à des conditions hors du commun. Ce niveau de profit n’est pas tenable mais même après un retour à des conditions et à des bénéfices normaux, son ratio C/B devrait être inférieur à 10 en 2024, ce qui est dérisoire étant donné la prévisibilité des résultats et l’allégement du profil de risque du groupe, allégement auquel contribue notamment l’accord sur la gestion des déchets nucléaires. Nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 14,6 euros

Ticker: ENGI

Code ISIN: FR0010208488

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 35 milliards EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +24%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 9,5%