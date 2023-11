KPN: la téléphonie fixe génère davantage de revenus

Au troisième trimestre, les augmentations de prix et les nouveaux clients ont dopé le chiffre d’affaires et le bénéfice de KPN, qui a maintenu ses prévisions annuelles.

Au troisième trimestre, KPN a poursuivi sur la lancée positive des trimestres précédents. La téléphonie pour entreprises a encore vu son chiffre d’affaires (CA) augmenter de 4,2%; la téléphonie fixe a pour sa part été stimulée par l’expansion du réseau de fibre optique. Le groupe a augmenté ses prix de 6,4% en août et gagné de nouveaux clients sur la téléphonie mobile.

Le CA de l’entreprise a progressé de 2,2% sur un an, à 1,36 milliard d’euros. Malgré la hausse des coûts salariaux et énergétiques, le bénéfice d’exploitation corrigé des contrats de location (Ebitdal) a augmenté de 1,8%, à 629 millions d’euros, soit 0,8% de plus que prévu. KPN a réalisé un bénéfice net de 224 millions d’euros, en hausse de 6,5% sur un an; le consensus attendait 200 millions d’euros. A 198 millions d’euros, le cash-flow disponible a été inférieur d’un quart à celui de l’année précédente, mais cela s’explique par le calendrier des investissements et l’augmentation des impôts. L’objectif fixé pour l’exercice ne semble toutefois pas compromis.

L’acquisition de Youfone, opérateur mobile à bas coûts, doit être examinée par l’autorité de la concurrence. Le rachat des réseaux de fibre optique de Primevest a permis d’ajouter 127.000 connexions et de porter le taux de couverture de la fibre à 55%.

Conclusion

KPN a achevé son programme de rachat d’actions de 300 millions d’euros et versera un dividende de 0,15 euro par titre. La direction a maintenu ses prévisions pour l’exercice, soit un Ebitdal de 2,41 milliards d’euros et un cash-flow disponible de 870 millions d’euros. Nous tablons pour notre part sur un bénéfice de 0,20 euro par action pour l’exercice. KPN se négocie actuellement à près de 16 fois les bénéfices attendus, et la valeur de son actif économique (EV) se situe juste sous 8 fois l’Ebitdal. Nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1A

Cours: 3,197 euros

Ticker: KPN NA

Code ISIN: NL0000009082

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 12,62 milliards EUR

C/B 2022: 17

CB attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: +20%

Perf. cours depuis le 01/01: +11%

Rendement du dividende: 4,6%