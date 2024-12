Kinepolis, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, depuis le 9 décembre, chaque jour une ou deux de ses 10 actions de prédilection pour l’année prochaine.

Kinepolis est le premier exploitant de salles de cinéma du pays. Il comptait 110 cinémas en Europe et en Amérique du Nord à fin septembre. Le groupe emmené par Eddy Duquenne a développé sa formule à succès au fil des ans. Le revenu par visiteur croît grâce à la vente de billets plus chers (Box Office), à la progression des ventes de boissons et de snacks (In-Theatre Sales) et à la consommation accrue d’expériences de cinéma premium. Le groupe continuera donc à investir dans ce dernier segment.



Quel bilan tirer de 2024 ?

Après la crise sanitaire, l’industrie cinématographique se reprend graduellement. Le premier semestre a montré l’incidence négative, sur la fréquentation, de la longue grève menée à Hollywood en 2023. L’atonie de l’offre s’est traduite chez Kinepolis par de faibles chiffres. Le groupe a accueilli 13,97 millions de visiteurs au premier semestre (7,3 millions au premier trimestre, 6,7 au suivant) ; c’est 16,7 % de moins qu’en janvier-juin 2023. La mise à jour du troisième trimestre nous laisse sur un sentiment mitigé quant à la fréquentation : 9,2 millions de visiteurs, c’est une nette amélioration par rapport aux deux trimestres précédents, mais c’est une baisse de 12,6 % par rapport à juillet-septembre 2023, trimestre au cours duquel Barbie et Oppenheimer avaient fait un véritable tabac. Cela signifie aussi qu’après neuf mois, la fréquentation est inférieure à celle enregistrée un an plus tôt : 4,14 millions (15,1 %) de visiteurs en moins, à 23,18 millions. Les revenus du premier semestre ont chuté de 14,9 %, à 242,8 millions d’euros. L’Ebitdal, soit le cash-flow d’exploitation corrigé des contrats de location, fait pire encore : -42,3 %, à 37,1 millions d’euros. Il ne reste quasi plus rien in fine : 0,1 million d’euros de bénéfice net (20,8 millions au premier semestre de 2023).



Qu’attendre de 2025 ?

Nous tablons sur une amélioration de la fréquentation et des résultats en 2025. L’an prochain en effet, Hollywood devrait revenir à une offre cinématographique normale. Nous verrons alors si la fréquentation peut encore se rapprocher de ses niveaux d’avant-crise sanitaire. Kinepolis a prévenu qu’elle pourrait être moindre. Cela dit, comme il l’a montré en 2023, le groupe peut obtenir des résultats d’anthologie sans fréquentation record. Si le taux devait continuer à décevoir, cela pourrait encourager la direction à reprendre l’expansion à l’international – autre aspect important à prendre en compte dans l’évaluation du groupe. Entre 2014 et 2019, l’exploitant de salles obscures avait connu une période d’expansion substantielle, en partie par le biais d’acquisitions. C’est la crise sanitaire qui y a mis un terme brutal. Mais selon nous, de nouvelles initiatives seront prises en 2025 et au-delà pour stimuler la croissance.



Pourquoi est-ce un favori ?

Kinepolis a connu des années difficiles. Et celle qui s’achève est, en termes de résultats, un échec. Nous ne pouvons l’ignorer. D’ailleurs, le cours de l’action en témoigne. Mais à notre estime, une période plus favorable s’annonce, avec la normalisation de l’offre d’Hollywood et la probable reprise de l’expansion du groupe, qui sera bénéfique au titre. Lequel pourra à terme, comme avant la pandémie, surperformer le marché. Il devrait commencer à combler son retard dès l’année prochaine.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 36,80 euros

Ticker : KIN BB

Code ISIN : BE0974274061

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 1,01 milliard EUR

C/B 2023 : 19

C/B attendu 2024 : 23,5

Perf. cours sur 12 mois : -15 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -12 %

Rendement du dividende : 1,5 %