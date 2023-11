KBC revoit à la baisse ses perspectives pour 2024

Les attentes du marché ont été presque, mais pas intégralement, satisfaites au troisième trimestre. En conséquence, le titre est passé de 70 euros en mars à 50 euros à la publication des résultats.

Bien que les résultats du troisième trimestre laissent peu de place à la critique, leur publication a fait reculer le titre, retombé à une cinquantaine d’euros, contre 70 euros encore en mars. Mais ça, c’était avant que Silicon Valley Bank, Credit Suisse et autres First Republic Bank ne viennent perturber la fête et, chez nous, que le bon d’Etat ne provoque un déménagement massif de l’épargne; et, plus récemment, que l’on ne constate que les taux longs et les marges d’intérêt étaient voués à se replier. La révision à la baisse des prévisions de KBC, qui table désormais sur une stagnation de ses revenus nets d’intérêts en 2024 (5,4 milliards d’euros), reflète tout particulièrement le recul des marges d’intérêt.

A 877 millions d'euros, le bénéfice net a bondi de près de 17% sur un an, mais cédé 9% en trois mois. Il a aussi dépassé de 7% le consensus (820 millions). Le bénéfice par action est donc passé de 1,77 à 2,07 euros en glissement annuel. Mais c'est l'évolution des revenus nets d'intérêts qui intéresse surtout les analystes: il s'agit là du cœur de l'activité de toute banque, du socle de ses bénéfices (alors que les réductions et les reprises de réductions de valeur sur les prêts, les résultats du trading, les plus-values et moins-values sur la vente d'activités… sont des éléments généralement ponctuels et/ou purement comptables). Or les revenus nets d'intérêts de KBC ont frôlé la somme de 1,382 milliard d'euros. C'est 0,8% de moins que le consensus (1,394 milliard), 1,8% de moins qu'au deuxième trimestre (1,407 milliard), mais 6,5% de mieux qu'au troisième trimestre de 2022 (1,297 milliard). Les revenus totaux (2,715 milliards) dépassent le consensus de 1%.

Plus encore que les revenus d’intérêts, les actionnaires regardent leur rémunération. KBC continue d’accorder de généreux dividendes – il paie, au titre de l’exercice 2022, un dividende ‘‘de base’’ de 4 euros brut. L’organe d’administration a en outre approuvé le lancement, en août, d’un programme de rachat d’actions d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, soit la somme du capital excédentaire à mettre au crédit des excellents ratios de liquidité et de solvabilité (400 millions d’euros) et du produit de la clôture de la vente des activités irlandaises de la banque (1 milliard d’euros). Aucun dividende supplémentaire n’est annoncé, même si certains analystes évoquaient ces derniers mois un dividende extraordinaire de 400 millions d’euros. Le coupon détaché ce 15 novembre donne droit à l’habituel acompte sur dividende de 1 euro par action. Cela reste une excellente nouvelle pour l’actionnaire de référence, KBC Ancora (18,6% des actions KBC), ce monoholding typiquement belge qui ne détient que des titres KBC et dont les revenus se composent presque exclusivement de dividendes distribués par KBC.

Conclusion

Un temps porté par les relèvements des taux d’intérêt décidés par la Banque centrale européenne, qui dopaient dans une large mesure les marges d’intérêt des banques, le secteur a eu le vent en poupe. Mais il est clair désormais que ces marges ont fini de culminer, à cause, notamment, de la pression commerciale exercée sur les institutions pour qu’elles rémunèrent mieux l’épargne. A 1 fois la valeur comptable, et avec un ratio cours/bénéfice escompté de 6 à peine et un rendement en dividende proche de 8%, la valorisation est redevenue très raisonnable. Elle justifie donc une recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 51,04 euros

Ticker: KBC BB

Code ISIN: BE0003565737

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 21,82 milliards EUR

C/B 2022: 7,5

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: +2%

Perf. cours depuis le 01/01: -16%

Rendement du dividende: 7,8%