KBC, cette force tranquille

Pour le quatrième trimestre de suite, la banque belge voit ses revenus nets d’intérêts augmenter. Le cours reste pour l’heure stable et la valorisation est raisonnable.

Le marché attendait les résultats de KBC avec sérénité – à raison. Les analystes avaient également bien estimé l’évolution des revenus nets d’intérêts, cœur de l’activité de la banque et base de ses bénéfices. A 1,394 milliard d’euros (1,379 milliard au trimestre précédent, 1,360 milliard un an auparavant ; consensus de 1,39 milliard d’euros), ces derniers ne semblent toujours pas avoir culminé et sont bien plus stables que le cours ne le laisse parfois supposer. La tendance est haussière depuis quatre trimestres consécutifs. Toutefois, au vu du tumulte qui règne sur les marchés, la direction s’en est, logiquement, tenue à sa prévision antérieure de revenus nets d’intérêts de 5,5 milliards d’euros (4,141 milliards d’euros sur neuf mois).

Le résultat net, à 868 millions d’euros, a dépassé le consensus (797 millions d’euros), mais est de 69 millions inférieur à celui du troisième trimestre de 2023 . Par action, il s’élève à 2,14 euros (2,25 euros au deuxième trimestre, 2,07 euros un an plus tôt). Les revenus à la juste valeur et liés au trading ont fortement diminué sur un an et les revenus de dividendes ont été moins importants qu’au deuxième trimestre. Un dividende final de 3,15 euros brut par action pour 2023 a été versé en mai ; s’y est ajouté un dividende intérimaire extraordinaire de 0,70 euro brut par action puis, la semaine dernière, le dividende intérimaire ordinaire de 1 euro brut par action – la politique de distribution reste généreuse.

Conclusion

La marge nette d’intérêts pourrait diminuer en 2025 si la BCE abaisse encore ses taux et en fonction de l’effet de la politique de Donald Trump sur le marché obligataire. L’action reste pour l’instant stable et la valorisation est raisonnable, à 1,3 fois la valeur comptable, un ratio cours/bénéfice attendu de 9,5 et un rendement du dividende supérieur à 6 %.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 70,36 euros

Ticker : KBC BB

Code ISIN : BE0003565737

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 28,98 milliards EUR

C/B 2023 : 11

C/B attendu 2024 : 9,5

Perf. cours sur 12 mois : +25 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +16 %

Rendement du dividende : 6,7 %