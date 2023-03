Just Eat Takeaway.com se porte de mieux en mieux

Dans son secteur, c’est Just Eat Takeaway.com qui est le plus avancé sur le chemin de la rentabilité structurelle et de la génération de cash-flows.

En achevant 2022 sur un cash-flow opérationnel (Ebitda) de 19 millions d’euros, contre -350 millions en 2021, Just Eat Takeaway.com (JET) renoue avec la rentabilité. L’Ebitda a progressé dans ses quatre régions stratégiques et seule l’Europe du Sud/Australie demeure déficitaire. C’est en Amérique du Nord qu’il a le plus augmenté (+330%), à 65 millions d’euros. Au Royaume-Uni/Irlande, il a bondi de 122%. En Europe du Nord, qui reste la région la plus rentable, il a progressé de 22%; la marge d’Ebitda y a atteint 5% au 2e semestre, en phase avec l’objectif fixé pour 2030.

L’accroissement de la rentabilité s’explique par l’efficacité accrue des livraisons, entre autres. Le coût par commande est passé de 65% en 2021 à 57% en 2022. Le nombre de commandes et de clients actifs a reculé de 9%, mais ces derniers ont commandé plus souvent, et pour des montants plus élevés, de sorte que la valeur totale des notes n’a pas changé. Le chiffre d’affaires à progressé de 3% en rythme annuel.

JET a néanmoins acté une perte nette, due aux 5 milliards d’euros de dépréciations américaines (GrubHub) et britanniques. GrubHub n’est toujours pas vendu; sa cession pourrait pourtant donner un coup de pouce à l’action. Ceci étant, la perte est purement comptable. JET a consommé beaucoup moins de cash qu’en 2021, et devrait faire mieux encore en 2023. Elle dispose en outre de 2 milliards de liquidités.

Conclusion

Les perspectives pour 2023 sont encourageantes. Le cash-flow disponible restera dans le rouge, mais à hauteur de 50% de moins, et l’Ebitda devrait atteindre 225 millions d’euros, un chiffre que les analystes jugent même prudent. Nous recommandons toujours d’acheter et conservons le titre dans le portefeuille modèle.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 20,61 euros

Ticker: TKWY NA

Code ISIN: NL0012015705

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 4,5 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -23%

Perf. cours depuis le 01/01: +2%

Rendement du dividende: –