Just Eat Takeaway.com à un tournant

En associant croissance dans deux de ses quatre régions et amélioration générale de la rentabilité, JET semble avoir franchi un cap majeur.

La plateforme de livraison de repas Just Eat Takeaway.com (JET) a publié des résultats conformes au consensus pour le troisième trimestre. A l’échelle du groupe, le nombre de commandes a diminué de 7%, tout comme la valeur des transactions. Les problèmes se concentrent surtout en Amérique du Nord, où le chiffre d’affaires (CA) lié aux commandes a diminué de 18%, en raison notamment de l’affaiblissement du dollar. La baisse a toutefois aussi été de 17% dans la région Europe du Sud et Océanie. Si l’on exclut l’Amérique du Nord, pour laquelle JET cherche toujours un repreneur, la valeur des transactions sur les commandes a cependant augmenté de 3% au niveau du groupe.

L’Europe du Nord reste le bon élève de JET: le CA a augmenté de 10% au premier semestre et la marge d’Ebitda s’est hissée de 3,3% à 5%. Aucune croissance n’a été enregistrée au Royaume-Uni et en Irlande sur la période, mais la rentabilité s’est améliorée (la marge d’Ebitda est passée de -0,5% à 1,8%). Cette marge a aussi progressé de 1% en Amérique du Nord au cours des six premiers mois de l’année.

Sur les trois premiers trimestres de 2023, la croissance de la valeur des transactions a ralenti de 7% et le nombre de commandes a diminué de 10% sur un an. L’Europe du Nord ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande ont toutefois renoué avec la croissance, avec une valeur des transactions en hausse de 6% et 4% respectivement.

Autre point positif, JET a relevé ses prévisions d’Ebitda pour 2023, de 275 à 310 millions d’euros. Au début de l’année, le groupe avait pronostiqué 225 millions d’euros. Les analystes attendent pour leur part 307 millions d’euros. L’amélioration des marges s’explique par des gains d’efficacité sur le plan opérationnel, en Amérique du Nord comme au Royaume-Uni et en Irlande.

Parallèlement, les flux de trésorerie progressent également. La direction a annoncé que le cash-flow disponible serait neutre dès le deuxième semestre de 2023, et positif dès 2024 (précédemment, elle estimait que cela ne serait pas le cas avant la mi-2024). Les prévisions de croissance pour 2023 ont été revues à la baisse, d’une fourchette de -4% à +2% initialement, à -4%, car le redressement de l’Amérique du Nord est plus lent qu’espéré.

Si l’action a gagné plusieurs points de pourcentage à l’annonce des résultats du troisième trimestre, l’euphorie a toutefois été de courte durée. Depuis le début de l’année, le cours a flanché de plus de 40%!

Pour reconquérir les actionnaires, JET lance à nouveau un programme de rachat de ses actions d’un montant de 150 millions d’euros. Avec plus de 1,8 milliard d’euros en caisse, le groupe a la marge de manœuvre financière pour le faire, malgré le précédent programme, mené entre avril et septembre. En associant croissance dans deux de ses quatre régions et amélioration générale de la rentabilité, le livreur de repas semble parvenu à un tournant majeur; ses concurrents ont jusqu’ici souvent dû choisir entre croissance et rentabilité.

Conclusion

Au cours des prochains trimestres, JET va devoir poursuivre ses efforts pour stimuler davantage sa croissance et améliorer encore sa rentabilité. Si la direction réussit son pari, l’action prendra probablement un nouvel élan. Si elle a lieu, la cession des activités américaines pourrait lui donner un coup de pouce supplémentaire. Le titre est toujours très faiblement valorisé par rapport à ses rivaux, alors que les perspectives du groupe s’améliorent et que sa situation opérationnelle est meilleure. C’est pourquoi nous en recommandons l’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 12,4 euros

Ticker: TKWY NA

Code ISIN: NL0012015705

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,8 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -19%

Perf. cours depuis le 01/01: -38%

Rendement du dividende: –