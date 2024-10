Jolie croissance des revenus de JPMorgan Chase

JPMorgan Chase a surpris par la croissance de ses revenus au troisième trimestre, liée en partie au climat boursier. En raison de la hausse des provisions pour créances douteuses, le bénéfice accuse toutefois un léger recul.

Les revenus de JPMorgan ont crû de 6 %, à 43,3 milliards de dollars. Les yeux étaient surtout rivés sur les revenus nets d’intérêts. La banque avait prévenu que les attentes du marché pour 2024 étaient trop élevées. La hausse de 3 % des revenus nets d’intérêts en glissement annuel, à 23,5 milliards de dollars, est stimulante. L’objectif de 87 milliards de dollars pour 2024 ne sera néanmoins pas atteint, estime Jamie Dimon, le CEO, qui a indiqué que les initiatives de croissance de JPMorgan méritaient plus d’attention que les revenus nets d’intérêts, évoquant la division de gestion d’actifs et les investissements dans l’intelligence artificielle.

Sur le plan financier, la croissance de la banque d’investissement a retenu l’attention. Ses revenus ont augmenté de 30 %, à 2,4 milliards de dollars. La banque d’affaires a aussi profité du climat boursier favorable à d’autres égards. Les revenus de la négociation d’actions pour son propre compte ont gagné 27 %, à 2,6 milliards de dollars.

Le bénéfice a cédé plus de 2 %, à 12,9 milliards de dollars. Ce recul est en partie dû à la hausse de 4 % des dépenses d’exploitation, à 22,6 milliards. JPMorgan a provisionné 3,1 milliards de dollars pour créances douteuses, contre 1,4 milliard un an plus tôt.

Conclusion

Selon le CEO, cette hausse dénote davantage une normalisation du climat économique qu’une récession imminente. Le bénéfice par action pour 2024 a été relevé à 18 dollars et la prévision de 16 dollars pour 2025 est inchangée. Mais comme le ratio cours/bénéfice attendu en 2024 est élevé pour une grande banque américaine et que JPMorgan est sensible au ralentissement économique et aux baisses des taux, nous maintenons notre conseil “vendre”.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 223,41 dollars

Ticker : JPM US

Code ISIN : US46625H1005

Marché : NYSE

Capit. boursière : 635,6 milliards USD

C/B 2023 : 12,5

C/B attendu 2024 : 12,5

Perf. cours sur 12 mois : +62 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +31 %

Rendement du dividende : 2,2 %