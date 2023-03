Jerritt Canyon continue de décevoir First Majestic Silver Corp

Les résultats du groupe progressent bien plus lentement qu’espéré. La dépréciation de l’argent n’est pas davantage de nature à faire progresser l’action First Majestic Silver. Elle se négocie à peine plus haut que la valeur comptable. Mais dans la mesure où les cours des métaux précieux devraient remonter cette année, elle reste digne d’achat.

L’once d’argent a déjà perdu 13% de sa valeur, depuis le début de l’année. L’indice Solactive Global Silver Miners, qui regroupe les actions des sociétés minières d’argent, ne se porte pas mieux. First Majestic Silver (FMS) souffre elle aussi, et a d’ailleurs sous-performé l’indice de référence en 2022. La production et son coût ont déçu les attentes. L’ensemble des mines du groupe a certes produit 31,3 millions d’onces troy d’équivalent argent l’année dernière, soit 16% de plus qu’en 2021 et un nouveau record, mais la direction avait confirmé en octobre compter sur 32,6-34,6 millions d’onces troy. La production a chuté de 14% au 4e trimestre (10,5 millions d’onces d’argent, pour 11,2-11,9 millions d’onces attendues; 248.000 onces d’or, pour 256.000-273.000 onces escomptées); des couches à plus faible teneur en argent ont été exploitées à San Dimas, la part des minerais d’or a été beaucoup plus élevée que celle des minerais d’argent à Santa Elena et Jerritt Canyon n’honore toujours pas ses promesses. FMS a acquis la mine il y a près de deux ans pour 470 millions de dollars en actions, convaincu qu’elle livrerait 200.000 onces d’or dès 2024. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. En 2022, 72.400 onces troy seulement y ont été produites, au prix moyen de 2.865 dollars. Cela tient aussi aux très mauvaises conditions météorologiques de la fin de l’année, qui ont compliqué l’extraction et réduit le taux d’utilisation de l’usine de traitement. La hausse des coûts fixes et la baisse des volumes extraits ont fait grimper le coût de production. L’exploitation de couches à plus haute teneur cette année le ramènera à 1.780 dollars et la mine (119.000-133.000 onces troy attendues) contribuera aux bénéfices du groupe. En 2022, c’est Santa Elena (or et argent) qui a porté FMS. La production y a augmenté de 81% grâce à l’expansion d’Ermitaño. C’est l’actif du groupe qui a affiché le coût de production le plus faible (13,97 dollars l’once troy).

FMS a vu son chiffre d’affaires (CA) progresser de 7%, à 624,2 millions de dollars, sur l’exercice. La production d’une once troy lui a coûté en moyenne 19,74 dollars, ou 5% de plus qu’en 2021, tandis que l’once troy se vendait à 22,49 dollars en moyenne, soit 11% moins cher qu’en 2021. La marge brute ne s’est donc élevée qu’à 2,75 dollars par once troy. La hausse des dépenses à Jerritt Canyon et des prix de l’énergie, de la main-d’œuvre et des matériaux a ramené le cash-flow d’exploitation à 109,4 millions de dollars (-38%). La perte nette ajustée s’est élevée à 55,4 millions de dollars, ou 0,21 dollar par action.

FMS table pour 2023 sur une production de 33,2-37,1 millions d’onces troy d’équivalent argent (des volumes d’argent comparables, mais des volumes d’or supérieurs); au point médian de cette fourchette correspond une hausse de 12%. Le coût de production devrait tomber à 18,47-19,72 dollars. Le groupe disposait de 276,6 millions de dollars de liquidités au 31 décembre, pour une dette de 209,8 millions de dollars.

Conclusion

Deux ans après son acquisition, Jerritt Canyon déçoit encore. La contribution de la mine aux résultats du groupe s’accroît d’année en année, mais les choses n’étaient pas censées évoluer si lentement. La dépréciation de l’argent n’est pas davantage de nature à faire progresser l’action FMS. Celle-ci intègre maintes mauvaises nouvelles. Elle se négocie à peine plus haut que la valeur comptable. Dès lors, comme une remontée des cours des métaux précieux est pressentie cette année, nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 6,43 dollars

Ticker: AG US

Code ISIN: CA32076V1031

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 1,7 milliard USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -49%

Perf. cours depuis le 01/01: -23%

Rendement du dividende: 0,4%