Hyloris: la décision du 17 octobre sera importante pour le sentiment des investisseurs

La trésorerie suffit toujours à la concrétisation du business plan de l’entreprise pharmaceutique. L’objectif reste d’atteindre 30 candidats médicaments d’ici à la fin de 2024, produits commercialisés inclus; il va donc falloir accélérer sérieusement le mouvement.

De nombreuses décisions, importantes pour la réalisation des ambitieux plans de croissance d’Hyloris, étaient attendues au 1er semestre. L’entreprise a annoncé en janvier le rachat de la licence du HY-088 (faible taux de phosphate dans le sang) au néerlandais Qliniq. Selon Stijn Van Rompay, le CEO de la société liégeoise, le HY-088 pourrait être commercialisé dès 2026, dans le respect du budget, arrêté à 7 millions d’euros. Hyloris a quant à elle vendu son générique HY-038 à Qliniq, pour 1 million d’euros.

La stratégie du groupe consiste à développer des médicaments à valeur ajoutée à partir de molécules dont les brevets ont expiré, en procédant à des reformulations, en changeant les destinations et les formes d’administration, ou en combinant plusieurs produits. La première patiente pour l’étude de phase II avec l’Alenura, un nouveau type de médicament contre la cystite, a été recrutée en juin; le recrutement devrait s’achever à la mi-2024. L’étude est sponsorisée par Valnetix Pharma. Un financement (mélange de subvention et de prêt) de 1 million d’euros a été accordé en juin par le gouvernement wallon au profit du HY-083, un candidat pour le traitement de la rhinite idiopathique développé par Hyloris, entré dans le pipeline fin 2022. La commercialisation des deux produits déjà sur le marché évolue, mais lentement; il s’agit du Sotalol IV, une variante intraveineuse contre l’arythmie cardiaque, et du Maxigesic IV, combinaison intraveineuse unique de paracétamol et d’ibuprofène, destinée à remplacer les analgésiques opioïdes, très addictifs.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’élève à 1,16 million d’euros, contre 1,03 million un an plus tôt (+12%). Autres rentrées comprises (principalement, des subventions), les finances ont augmenté de 95%, à 2,49 millions d’euros. L’envolée des coûts (+46%, à 7,1 millions d’euros) a alourdi la perte nette, qui a atteint 6,6 millions d’euros (+34%). A 39,2 millions d’euros (43,5 millions fin 2022), la trésorerie suffit toujours à la concrétisation du business plan. L’objectif reste d’atteindre 30 candidats d’ici à la fin de 2024, produits commercialisés inclus. L’on recense actuellement 14 produits en cours de développement, et trois génériques: il va donc falloir accélérer sérieusement le mouvement. Des achats de licences, auxquels viendront s’ajouter des candidats développés par Hyloris même, devraient y aider.

La décision américaine relative au Maxigesic IV est attendue pour le 17 octobre. Rappelons que la demande introduite par AFT Pharmaceuticals, partenaire d’Hyloris, en juin 2022, n’avait pas abouti. Si elle passe, cette fois, Hyloris percevra, à l’issue des premières ventes, fin 2023 – début 2024, un paiement d’étape de 2 millions de dollars. C’est cette année également que seront annoncés les résultats de l’étude de phase II sur le Miconazole (antimycosique) et que commencera la phase III sur l’acide tranexamique (saignements gingivaux). Le portefeuille, dans le domaine de l’insuffisance cardiaque, progresse d’une manière régulière, notamment grâce au Dofetilide IV (résultats pivots: mi-2024), au Metolazone IV (étude pivot en préparation) et à l’Aspirine IV.

Conclusion

La patience des actionnaires est mise à rude épreuve, mais le titre résiste remarquablement bien. Même si la décision relative au Maxigesic IV ne sera pas cruciale pour l’entreprise, elle reste très importante pour le sentiment des investisseurs. Les nouvelles devraient se bousculer au cours des trimestres qui viennent. Nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 11,40 euros

Ticker: HYL BB

Code ISIN: BE0974363955

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 319,2 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -17%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: –