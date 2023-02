Heineken rassure avec ses résultats annuels

Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions de bénéfices pour 2023. Nous attirons toutefois l’attention des investisseurs sur le fait que les matières premières sont susceptibles d’augmenter.

A l’inverse du troisième trimestre, Heineken a publié des résultats conformes aux attentes pour les trois derniers mois de l’année écoulée. Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le géant de la bière affiche donc un chiffre d’affaires (CA) net de 28,69 milliards d’euros, soit une croissance organique de 21,2%; le consensus attendait 28,39 milliards d’euros. Notons toutefois que la croissance organique a faibli au quatrième trimestre (17,4%).

Le bénéfice d’exploitation ajusté a bondi de 24%, si bien que la marge d’exploitation ajustée est passée de 15,6% en 2021 à 15,7% en 2022, respectant la stabilité promise. A 4,92 euros, le bénéfice ajusté par action (+38,9%) est supérieur au consensus (4,80 euros). L’an dernier, les volumes de bière ont augmenté de 6,9% en termes organiques, pour atteindre 256,9 millions d’hectolitres. En ce qui concerne les bières premium (Heineken Original et Silver), sur lesquelles le brasseur se concentre, la croissance atteint 11,4%, pour des volumes en hausse de 15,6% par rapport à 2019, dernière année normale avant la pandémie, contre une progression de 2,9% seulement pour l’ensemble des bières du groupe.

Dolf Van den Brink, le CEO d’Heineken, s’est dit satisfait des résultats annuels, et surtout de l’évolution de la gamme premium, dans un marché volatil et en constante mutation. Au plus grand soulagement des analystes, il a confirmé les prévisions de 2023, soit un bénéfice d’exploitation en hausse de 5 à 9%.

Conclusion

L’absence de mauvaise surprise a rassuré les marchés et le titre a pris de la hauteur. Nous sommes assez prudents quant aux prévisions de bénéfices pour 2023, car les matières premières pourraient devenir plus onéreuses. Si le bénéfice d’exploitation augmente de 6%, le ratio cours/bénéfice atteindra 17,5: ni bon marché, ni déraisonnable. L’action peut donc être conservée.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 97,10 euros

Ticker: HEIA NA

Code ISIN: NL0000009165

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 55,96 milliards EUR

C/B 2022: 20

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 1,8%