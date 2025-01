Havas, nouveau venu à Amsterdam

Le groupe français Vivendi s’est récemment coupé en quatre afin de se débarrasser de sa décote de conglomérat. La valorisation de Havas, l’une des quatre entités, est modeste, mais ses perspectives de croissance à court terme sont à l’avenant.

La Bourse d’Amsterdam compte une nouvelle action depuis fin 2024 : Havas. Cette société mondiale de communication et de marketing, pilotée depuis 2013 par le CEO Yannick Bolloré, emploie plus de 23.000 personnes dans plus de 100 pays. Elle est née de la scission récente du groupe français Vivendi en plusieurs entités. La famille Bolloré, qui détient environ 30 % des actions du groupe, entend ainsi faire disparaître sa décote de conglomérat.

Si l’introduction s’est faite en Bourse d’Amsterdam, c’est notamment parce qu’une fondation de droit néerlandais a été créée (Stichting Continuity Havas), qui détient une unique action Havas, afin de bloquer toute offre de rachat hostile. Une prime de rachat pour Havas semble donc peu probable. Aussi parce que Yannick Bolloré compte exercer ses fonctions jusqu’en 2035 au bas mot, pour des raisons de stabilité et de confiance.

Havas s’articule autour de trois divisions dont le chiffre d’affaires (CA) combiné était de 2,9 milliards d’euros en 2023 : Havas Creative (39 % du CA), Havas Media (36 %) et Havas Health (24 %). La capitalisation boursière d’Havas est bien inférieure à celle de poids lourds comme le français Publicis (25,1 milliards d’euros), ou les américains Omnicon Group (16,7 milliards de dollars) et Interpublic Group (10,4 milliards de dollars), qui fusionneront pour former un géant mi-2025.

Conclusion

Havas opérant dans un contexte très concurrentiel, la croissance de son CA est limitée. De 2017 à 2023, Havas a acquis entre 5 et 10 entreprises par an, qui apportent annuellement 1,5 % du CA consolidé. En 2024, le CA sera comparable à celui de 2023 (2,9 milliards de dollars). Avec un bénéfice par action estimé à 0,20 euro pour 2024, la valorisation de Havas (ratio cours/bénéfice de 8,5) est modeste, mais ses perspectives de croissance à court terme sont à l’avenant. A conserver.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 1,51 euro

Ticker : HAVAS NA

Code ISIN : NL0015002AH0

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 1,50 milliard EUR

C/B 2024 : 8,5

C/B attendu 2025 : 8

Perf. cours depuis le 1/1 : -7 %

Rendement du dividende : 4,6 %