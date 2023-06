Hausse extrême du cours de Netflix

Sur le Nasdaq, aucune autre action que celle de Netflix n’a autant progressé au cours de l’année écoulée. Elle est devenu trop onéreuse.

L’envol du cours de l’action Netflix impose de faire un point entre les résultats trimestriels. L’action du plus grand service mondial de streaming a en effet gagné plus de 160% depuis mai 2022. Sur la Bourse américaine des valeurs technologiques, aucun autre titre n’a affiché une aussi belle progression sur la période; même Nvidia, tant portée aux nues, n’a gagné “que” 150%. Avant de réagir à une telle hausse de cours, les investisseurs feraient bien d’analyser deux éléments: la part de cette appréciation qui tient à la bonne santé de l’entreprise et la part qui provient du gonflement de la valeur de l’action.

Pour évaluer la valeur de Netflix, le bénéfice est un indicateur peu utile, étant donné le peu de représentativité de la comparaison des dernières années. Sur certains exercices, les bénéfices étaient excessifs, parce que les gens payaient leurs abonnements mais qu’aucun film n’était produit (si bien que l’entreprise ne passait aucune charge). Un rattrapage s’est ensuivi, avec une perte semblant anormalement élevée. Signalons à cet égard que des grèves perturbent actuellement l’industrie cinématographique américaine, lesquelles entraînent le report de plusieurs productions.

Dans le cas de Netflix, le rapport entre le cours de l’action et le chiffre d’affaires est donc plus pertinent. Or, ce ratio a augmenté de plus de 150% depuis le mois de mai, pour atteindre 6. Ce pourcentage correspond presque à la progression de l’action, alors qu’une infime partie de cette hausse est attribuable à la croissance de l’entreprise.

Conclusion

Depuis le premier trimestre de 2023, Disney rafle assurément à Netflix le titre de favori du secteur, dans la catégorie du divertissement international. L’action Netflix est devenue trop onéreuse pour que nous en recommandions l’achat. Nous maintenons par conséquent notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 424,02 dollars

Ticker: NFLX US

Code ISIN: US64110L1061

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 188,5 milliards USD

C/B 2022: 49

C/B attendu 2023: 38

Perf. cours sur 12 mois: +122%

Perf. cours depuis le 01/01: +44%

Rendement du dividende: –