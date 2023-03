Groupe D’Ieteren: des résultats insuffisamment appréciés

L’intégration croissante de systèmes de sécurité dans les pare-brise va faire les beaux jours de Belron, le fleuron du groupe, pour des années encore. La légère augmentation de la marge devrait par ailleurs apaiser les inquiétudes au sujet des marges, justement.

Les excellents résultats annuels de D’Ieteren sont peu récompensés. Le cours a même cédé 10%, alors que le bénéfice net ajusté faisait un bond inespéré de plus de 50%, pour atteindre 733 millions d’euros. Cette envolée est certes également due aux contributions de TVH et de PHE, les acquisitions les plus récentes du groupe; mais même à périmètre constant, le bénéfice, porté par la vigoureuse croissance enregistrée au second semestre, a progressé de 27,6%.

Belron (Carglass) reste le chevalier incontesté du groupe, dont sa part dans le résultat est toutefois passée de 72% en 2021 à 59% en 2022. De nouvelles acquisitions pourraient être envisagées ces prochaines années. “Nous ne sommes pas pressés et nous ne sommes pas des collectionneurs, nuance Francis Deprez, le CEO de D’Ieteren. Chaque transaction doit être génératrice de valeur. Le nombre de participations ne dépassera pas six ou sept. N’oublions pas non plus que nos filiales procèdent elles aussi à des acquisitions.” La direction annonce pour cette année un bénéfice de 900 millions d’euros, soit une hausse de plus de 20%, ou de 16% à périmètre constant. L’entreprise lèvera donc un peu le pied, mais elle est toujours prudente en début d’année, d’autant que la conjoncture est difficile. “Nous ne nous attendons pas à une récession, mais pas non plus à une croissance économique”, poursuit Francis Deprez. Le milliard d’euros de bénéfice sur lequel la direction mise pour 2025 est en tout état de cause à portée de main. Dans cette perspective, la capitalisation boursière, de 9,3 milliards d’euros actuellement, n’a rien d’exagéré.

L’intégration croissante de systèmes de sécurité dans les pare-brise va faire les beaux jours de Belron pour des années encore – ces systèmes doivent être recalibrés après chaque réparation. Trente pour cent des voitures en sont aujourd’hui équipées, un chiffre qui, aux Etats-Unis et en Europe, va obligatoirement passer à 100%. Anticipant cette évolution, Belron investit massivement dans sa capacité à traiter ces pare-brise. Les résultats sont éloquents. Son chiffre d’affaires a bondi de 20% en 2022, grâce aussi à l’élargissement de sa part de marché. Porté par une légère augmentation de la marge (qui devrait apaiser les inquiétudes au sujet des marges, justement), le bénéfice d’exploitation ajusté a même progressé de 21,6%. La direction vise pour 2025 une marge de deux points de pourcentage plus élevée, grâce au programme de transformation en cours et à la nomination à la tête de la filiale de Carlos Brito, l’ex-CEO d’AB InBev. La mission de l’ancien brasseur sera, déclare Francis Deprez, de faire de Belron une entreprise meilleure encore – même si pour cette année, la conjoncture est sans doute appelée à limiter la croissance de son chiffre d’affaires.

Les autres participations se portent bien elles aussi, mais l’augmentation du fonds de roulement de D’Ieteren Auto et du fournisseur de pièces détachées TVH a absorbé une quantité surprenante de liquidités. Il est donc possible qu’un cash-flow disponible du groupe inférieur aux attentes ait pesé sur le cours. Il n’y a en tout cas pas lieu de s’alarmer, puisqu’il ne s’agit que d’une baisse temporaire.

Conclusion

L’envolée des bénéfices et les perspectives toujours favorables ont laissé les investisseurs plutôt indifférents. Le recul du titre et la nouvelle progression des résultats ont fait tomber à 11, soit une valorisation attrayante, le ratio cours/bénéfice (bénéfice escompté pour 2023). Nous maintenons notre recommandation d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 168 euros

Ticker: DIE:BB

Code ISIN: BE0974259880

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 9,3 milliards EUR

C/B 2022: 16

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: +40%

Perf. cours depuis le 01/01: -7%

Rendement du dividende: 1,7%