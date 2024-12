Groupe Colruyt : une dynamique d’inflation à nouveau défavorable

A présent que l’inflation est sous contrôle, les résultats de la chaîne vont redevenir plus stables et plus prévisibles. L’enseigne espère à tout le moins égaler, sur l’ensemble de son exercice décalé, les 368 millions d’euros de bénéfice net réalisés en 2023/24.

Les résultats de Colruyt, et donc le cours de son action, sont le jouet de vagues d’inflation depuis la crise sanitaire. En 2021 et 2022, les prix d’achat ont augmenté beaucoup plus rapidement que les prix de vente, ce qui a nui aux marges bénéficiaires et fait dégringoler le titre. Un redressement spectaculaire s’est produit en 2023 mais cette année, la balance a de nouveau penché du mauvais côté, au (léger) détriment des marges bénéficiaires. Et quand l’inflation des denrées alimentaires n’augmente pas au même rythme que l’inflation générale, le détaillant est doublement pénalisé puisque, du fait de l’indexation automatique des salaires, le coût de la main-d’œuvre tend davantage à suivre l’inflation générale que l’inflation alimentaire. Au premier semestre de l’exercice décalé 2024/25, la marge d’exploitation est tombée à 4,5 %, contre 4,7 % au cours de la même période l’année précédente.

A présent que l’inflation est sous contrôle, les résultats de la chaîne vont toutefois redevenir plus stables et plus prévisibles. La direction espère à tout le moins égaler, sur l’ensemble de l’exercice, les 368 millions d’euros de bénéfice net réalisés en 2023/24. A ce chiffre correspond un bénéfice de 2,8 euros par action environ, soit un ratio cours/bénéfice de 14. Le titre est donc très raisonnablement valorisé, mais aucune perspective d’appréciation n’est en vue. Ceci étant, avec une trésorerie nette de 302 millions d’euros, le bilan satisfait à nouveau aux normes, élevées, que s’impose le groupe.

Le chiffre d’affaires a lui aussi enregistré une légère baisse (de 0,5 %). Alors que les prix des denrées alimentaires n’ont que modérément augmenté, les ventes en magasin ont cédé 3,2 %, ce qui a effrayé les investisseurs. La direction ne manque jamais d’évoquer le caractère concurrentiel du marché de la vente au détail belge et les incertitudes économiques qui pèsent sur la confiance des consommateurs. La part de marché du groupe est passée de 31,6 % à 31,2 %, en partie parce qu’un nombre croissant de magasins indépendants, dont ceux de Ahold Delhaize, ouvrent désormais le dimanche, une solution qui serait trop coûteuse pour Colruyt, qui travaille avec des contrats d’emploi traditionnels. L’an dernier, le détaillant avait pu profiter des grèves des magasins Delhaize.

Au lieu de se concentrer sur son cœur de métier, l’entreprise investit massivement dans le fitness – elle achète 40 clubs belges à NRG, pour les fusionner avec ses 40 clubs Jims. Les investisseurs se demandent depuis longtemps si trop d’attention et de capitaux ne sont pas consacrés à des activités accessoires, encore loin d’être rentables. La division Santé, Bien-être et Non alimentaire ne représente que 4,2 % du chiffre d’affaires et 0,5 % du bénéfice de l’enseigne. Mais la direction voit en cette offre de produits et services sains un pilier de sa stratégie de long terme, ainsi qu’un moyen d’attirer une clientèle jeune.

Conclusion

Cette année non plus, l’évolution des prix n’a pas été à l’avantage de Colruyt, dont le chiffre d’affaires a souffert de l’effritement des parts de marché et de l’ouverture des magasins Delhaize le dimanche. Dans le meilleur des cas, le bénéfice de 2024/25 sera équivalent à celui de l’an dernier. Avec un ratio cours/bénéfice de 14, la valorisation est très raisonnable mais en l’absence de perspectives de croissance dans l’immédiat, aucune appréciation de l’action n’est à l’ordre du jour. Nous conseillons toujours de la conserver.



Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 37,6 euros

Ticker : COLR:BB

Code ISIN : BE0974256852

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 4,8 milliards EUR

C/B 2023 : 15

C/B attendu 2024 : 14

Perf. cours sur 12 mois : -3 %

Perf. cours depuis le 1/1 : – 7 %

Rendement du dividende : 3,6 %