Gimv va accroître son capital et ajuster sa stratégie

Investir dans Gimv permet d’acquérir un portefeuille de qualité, sobrement valorisé. De plus de 25 %, la décote par rapport à la valeur de l’actif net (55,6 euros par action) est excessive, même si elle a diminué après la publication des semestriels.

Le portefeuille de la société d’investissement est valorisé à neuf fois le cash-flow opérationnel, ce qui est globalement inférieur aux valorisations en Bourse. “A dire vrai, la décote s’élève à environ 40 %”, précise Koen Dejonckheere, le CEO. Cette forte décote s’explique en partie par le fait que Gimv est une société à faible capitalisation boursière et dont l’action est peu liquide : un type de titres qui semble de moins en moins séduire les investisseurs institutionnels. “Nous pourrions profiter de la décote pour racheter nos propres actions, mais cela réduirait encore la liquidité”, explique le CEO. Pour augmenter cette dernière, ainsi que la capitalisation, Gimv entend doubler la valeur de son portefeuille, de 1,6 milliard à 3, voire 4 milliards d’euros. Pour cela, la direction souhaite profiter de la croissance des entreprises en portefeuille, mais aussi mener une augmentation de capital de 300 millions d’euros. Le nouvel actionnaire de référence, WorxInvest, est prêt à injecter des capitaux frais dans Gimv.

Par ailleurs, Gimv va réajuster sa stratégie et conserver plus longtemps les participations phares, par exemple celle dans l’entreprise de logiciels Cegeka, car la véritable création de valeur ne se manifeste souvent qu’à long terme. Mais si Gimv se défait moins rapidement de ses participations, elle devra trouver de l’argent autrement – notamment en accroissant son capital. “Il serait dommage de céder de belles participations juste pour libérer des liquidités”, constate le CEO. Un portefeuille plus important permet également des économies d’échelle et un fonctionnement plus efficace.

Bien sûr, les résultats des participations doivent suivre. Or, ces dernières années, les investisseurs n’ont pas été convaincus, en témoigne l’évolution latérale de l’action. Le dividende a toutefois été intéressant. “L’an dernier, l’actif du portefeuille a vu sa valeur augmenter de 16 euros par action et nous avons versé 25 euros de dividende. Sur 10 ans, le rendement total dépasse 100 %”, ajoute le CEO. Gimv semble poursuivre sur cette lancée, avec un rendement de 12 % sur le portefeuille au premier semestre de l’exercice 2024/25, soit un bénéfice net de 115 millions d’euros ou de 5,1 euros par action. Cette performance tient surtout aux bons résultats des entreprises en portefeuille (hausse moyenne de 12 % des chiffres d’affaires et de 19 % des cash-flows d’exploitation).

Ces prochains mois, Gimv procédera à de nouveaux investissements. Elle dispose d’une enveloppe de 300 millions d’euros et cible surtout les entreprises familiales allemandes. “Nous avons les moyens d’investir à un moment où il y a moins de concurrence de la part des autres investisseurs. L’Allemagne traverse une période de destruction créatrice. C’est pour nous une occasion de prendre position dans de nouvelles sociétés. D’ailleurs, notre portefeuille allemand se porte bien”, affirme le CEO.

Conclusion

L’ajustement de la stratégie et l’augmentation de capital annoncée vont permettre à Gimv de créer de la valeur supplémentaire et contribueront probablement à réduire la décote. Nous maintenons notre recommandation d’achat pour cette société d’investissement au portefeuille robuste, peu onéreuse.



Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 40,9 euros

Ticker : GIMB BB

Code ISIN : BE0003699130

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 1,17 milliard EUR

C/B 2023/24 : 7

C/B attendu 2024/25 : 7

Perf. cours sur 12 mois : + 2 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -6 %

Rendement du dividende : 6,5 %