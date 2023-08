Galapagos voit les ventes de Jyseleca stagner

L’entreprise a hélas dû abaisser la fourchette de chiffre d’affaires prévisionnelle pour 2023.

L’évolution de Galapagos repose sur trois éléments: sa trésorerie nette, les ventes de Jyseleca (filgotinib, un inhibiteur de JAK1) et le développement de la nouvelle franchise dans les thérapies CAR-T contre le cancer.

En ce qui concerne la trésorerie nette, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Fin juin, elle s’élevait à 3,9 milliards d’euros, ou à 59 euros par action, ce qui est élevé par rapport à la capitalisation boursière. S’agissant du Jyseleca en revanche, les nouvelles sont moins réjouissantes. Les perspectives le concernant ont à nouveau été ajustées. Pour cet exercice, la direction, qui avait émis fin février, lors de la présentation du rapport annuel 2022, une fourchette de CA prévisionnelle de 140-160 millions d’euros, l’a abaissée récemment à 100-120 millions d’euros. Ce serait toujours plus que l’année dernière (87,6 millions d’euros), mais bien moins qu’attendu. De fait, les ventes stagnent depuis deux trimestres. Il nous semble que le pic de ventes estimé, déjà réduit de 500 à 400 millions d’euros, devra être affiné. D’une part parce que, comme on l’a appris début février, les essais de phase III menés avec le Jyseleca sur des patients atteints de la maladie de Crohn n’ont pas convaincu et que le médicament reste commercialisé, au Japon et en Europe, pour deux indications seulement (polyarthrite rhumatoïde et colite ulcéreuse). D’autre part, parce que l’EMA a encouragé fin 2022 le corps médical à recourir de façon moins systématique aux inhibiteurs de JAK, et donc au Jyseleca, pour traiter les maladies inflammatoires chroniques. Galapagos cherchera-t-il un nouveau partenaire commercial ou le Jyseleca cessera-t-il d’être commercialisé? L’avenir du médicament est totalement certain. Quant aux thérapies CAR-T de l’entreprise, elles n’en sont qu’à leurs balbutiements. Des données cliniques seront communiquées au cours des prochains mois. Ensuite, des études de phase I seront lancées.

Conclusion

Au vu de ces éléments, le chemin du succès semble long. C’est pourquoi cette action se destine à l’investisseur patient. Nous restons persuadés que Paul Stoffels, le CEO, trouvera comment créer de la valeur pour l’actionnaire.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 35,90 euros

Ticker: GLPG NA

Code ISIN: BE0003818359

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,36 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -32%

Perf. cours depuis le 01/01: -13%

Rendement du dividende: –