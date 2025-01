La société de biotechnologie Galapagos a surpris le marché en ce début d’année, en annonçant vouloir se scinder en deux sociétés cotées en Bourse. Ce devrait être chose faite d’ici l’été.

Par cette opération, l’entreprise affinera sa stratégie, reverra le partenariat de 10 ans noué avec la société américaine de biotechnologie Gilead Sciences en 2019 et réduira considérablement ses coûts.

Galapagos 2.0 se concentrera pleinement sur la poursuite du développement de la plateforme décentralisée de production de cellules CAR-T, qui ramène à sept jours à peine le délai de livraison des cellules T aux patients. Galapagos 2.0 obtiendra tous les droits de développement et de commercialisation du pipeline, moyennant le paiement de redevances de moins de 10 % sur les ventes nettes futures de certains produits. Une réorganisation est au programme, qui passera par la suppression, en Belgique et en France (fermeture du site), de 40 % des effectifs, parce que la nouvelle Galapagos ne développera plus de petites molécules. Les options stratégiques concernant, entre autres, l’inhibiteur de TYK2 GLPG3667 doivent encore être examinées. Les deux études de phase II avec le GLGPG3667 contre la dermatomyosite et le lupus systémique se poursuivent (fin dans 12 à 18 mois).

La consommation récurrente de trésorerie de Galapagos 2.0 diminuera de moitié, à 175-225 millions d’euros, cette année. L’entreprise disposera d’environ 500 millions d’euros de liquidités au moment de la scission, ce qui lui suffira pour poursuivre les développements prévus jusqu’au début de 2028.

La direction ambitionne de mettre sur le marché une première molécule CAR-T (GLPG5101) d’ici 2028. Le volet américain de l’étude ATALANTA-1 avec le GLPG5101 dans les indications cancer du sang récurrent et lymphome non hodgkinien réfractaire traitera de premiers patients au cours de ce premier trimestre. En outre, le développement du pipeline de thérapies cellulaires actuelles et de nouvelle génération ainsi que celui du réseau de plateformes décentralisées de fabrication de cellules T aux Etats-Unis et en Europe s’accélère.

La deuxième entité, à créer, dénommée pour l’heure SpinCo, disposera d’environ 2,45 milliards d’euros en espèces. Elle détiendra des actifs dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie ou de la virologie par le biais d’acquisitions, de partenariats ou d’accords de licence. SpinCo demandera à être cotée sur Euronext. Le Nasdaq est la prochaine étape visée. Les actionnaires de Galapagos recevront une action de SpinCo pour chaque action détenue au moment de la scission. Le partenariat avec Gilead se poursuivra avec SpinCo. Il a été revu, de manière à assurer la création de valeur aux deux parties. Peut-être des transactions plus importantes pourront-elles ainsi être réalisées. Les développements de SpinCo seront complètement dissociés de ceux de Galapagos 2.0. Gilead Sciences détiendra 25 % des actions en circulation des deux sociétés.

Conclusion

Le plan de scission de Galapagos n’a enthousiasmé que brièvement le marché. Désormais à 0,5 fois la trésorerie, l’action a cédé quelque 15 % de ce qu’elle valait avant l’annonce. Cependant, la nouvelle structure devrait offrir davantage d’opportunités de créer de la valeur, ce que, d’après nous, les investisseurs seront aptes à reconnaître au fil des prochains mois. Nous confirmons notre conseil d’achat. Le titre pourrait même intégrer le portefeuille modèle.





Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 24 euros

Ticker : GLPG AS

Code ISIN : BE0003818359

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 1,58 milliard EUR

C/B 2023 : 8

C/B attendu 2024 : –

Perf. sur 12 mois : -32 %

Perf. depuis le 1/1 : -12 %

Rendement du dividende : –