Galapagos tourne la page du Jyseleca

L’évaluation stratégique annoncée en août a récemment abouti à la signature d’une lettre d’intention avec la société italienne non cotée Alfasigma, par laquelle Galapagos lui cède ses activités européennes portant sur le Jyseleca.

La société de biotechnologie Galapagos avait annoncé en août qu’elle procéderait à une évaluation stratégique de l’inhibiteur de JAK1 Jyseleca (filgotinib). Un exercice indispensable, après qu’une étude de phase III, menée avec le produit en février sur des patients atteints de la maladie de Crohn, n’a pas convaincu et surtout, après que l’EMA a durci les conditions de recours à de tels inhibiteurs pour traiter les maladies inflammatoires. Dans son rapport semestriel, Galapagos avait revu à la baisse la fourchette prévisionnelle de chiffre d’affaires (CA) du Jyseleca pour l’exercice, de 140-160 millions d’euros à 100-120 millions d’euros (87,6 millions d’euros en 2022). Depuis le 4e trimestre de 2022, les ventes nettes du produit en Europe ne tournent plus qu’autour de 28 millions d’euros par trimestre. Sur les neuf premiers mois de 2023, elles s’élèvent à 82,1 millions d’euros. L’évaluation stratégique a récemment abouti à la signature d’une lettre d’intention avec la société italienne non cotée Alfasigma, par laquelle Galapagos lui cède ses activités européennes portant sur le Jyseleca. Galapagos percevra 50 millions d’euros pour commencer, ainsi que des royalties de 5% à 15% sur les ventes nettes. Ce faisant, l’entreprise économisera la coquette somme de 150 à 200 millions d’euros d’ici 2025 – cette année, elle devrait consommer 380 à 420 millions d’euros de trésorerie – et sera alors en mesure d’investir davantage dans la recherche et le développement. Elle ambitionne de mettre sur le marché un premier médicament issu de sa nouvelle franchise dans les traitements de cancers par cellules CAR-T d’ici 2026 ou 2027.

En décembre, la dernière mise à jour des études de phase I/II en cours avec les GLPG5101 et -5201 sera publiée lors du plus important congrès annuel en oncologie. Jusqu’à présent, les données ont confirmé la sécurité et l’efficacité des deux molécules, et démontré que le modèle de production décentralisée de cellules CAR-T au lit des patients réduit à sept jours seulement leur temps d’accès à leur traitement. L’entreprise envisage des acquisitions ou des licences pour étoffer son portefeuille de produits en immunologie et oncologie.

Conclusion

Avec une trésorerie de 3,81 milliards d’euros, soit 58 euros par action, Galapagos peut sans aucun doute mettre en œuvre sa nouvelle stratégie. Nous continuons de penser que la direction créera à terme de la valeur pour l’actionnaire; il devra faire preuve de patience.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 34,51 euros

Ticker: GLPG NA

Code ISIN: BE0003818359

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,27 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -14%

Perf. cours depuis le 01/01: -16%

Rendement du dividende: –