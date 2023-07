Galapagos: pour l’investisseur patient

L’entreprise est toujours faiblement valorisée mais nous restons confiants: son CEO parviendra à créer de la valeur pour les actionnaires, d’une façon ou d’une autre.

En 2022, le chiffre d’affaires (CA) du Jyseleca (filgotinib), un inhibiteur de JAK1, s’est établi à 87,6 millions d’euros, au-delà des prévisions. Lors de la présentation du rapport annuel, fin février, la biotech a annoncé s’attendre à ce que le CA de ce produit s’élève à 140-160 millions d’euros cette année. Le Jyseleca a pour l’heure été approuvé au Japon et en Europe pour la polyarthrite rhumatoïde et la colite ulcéreuse. Galapagos escomptait pour lui un CA total de 500 millions d’euros d’ici 2030, mais cette estimation incluait l’approbation de deux autres indications en sus, la maladie de Crohn et la spondylarthrite axiale. Or on apprenait en février que les essais de phase III sur des patients souffrant de la maladie de Crohn n’ont pas convaincu. Le CA total prévisionnel a donc été abaissé, à 400 millions d’euros. En 2023 aussi, il sera plus faible qu’espéré; le montant attendu sera communiqué lors de la présentation du rapport semestriel, le 3 août.

Heureusement, la trésorerie n’a certainement pas de quoi inquiéter, à 3,99 milliards d’euros, ou environ 60,5 euros par action. Elle a cela dit baissé de 104 millions par rapport à la fin de l’année 2022. Le laboratoire s’attend à consommer en 2023 de 380 à 420 millions d’euros.

L’acquisition par Galapagos, l’année dernière, du néerlandais Cellpoint et de l’américain AboundBio fait partie de sa transformation stratégique. Elle entend développer des thérapies CAR-T contre le cancer. Cellpoint a mis au point un modèle de production décentralisée “au lit du patient” qui ne prend que sept jours. Modèle qui a été testé avec le candidat traitement du cancer du sang rrNHL CD19 CAR-T GLPG5101 lors d’études de phase I et IIa. Les premières données, présentées en décembre 2022, étaient concluantes. Celles concernant l’étude de phase I, lancée début 2023, avec le candidat traitement du cancer du sang rrCLL CD19 CAR-T GLPG5201, encourageantes également, ont été dévoilées lors d’un congrès en juin. Au cours des prochains mois tomberont les résultats de deux études de phase I. Avant la fin de l’année, des cohortes d’expansion commenceront à évaluer le GLPG5101 et le GLPG5201, une première étude de phase I/II avec le GLPG5301 (BCMA CAR-T) sera lancée et l’autorisation de mener un premier essai clinique (CD19 CAR-T) aux Etats-Unis sera demandée.

Conclusion

Galapagos n’est pour l’heure valorisée qu’à 0,6 fois le flux de trésorerie attendu. Mais selon nous, Paul Stoffels, le CEO, créera de la valeur pour les actionnaires, par le biais d’acquisitions ou autrement. Patience, donc!

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 37,13 euros

Ticker: GLPG AS

Code ISIN: BE0003818359

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,45 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -34%

Perf. cours depuis le 01/01: -10%

Rendement du dividende : –