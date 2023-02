Galapagos: pas de troisième indication pour le filgotinib

C’est une grande déception: les essais d’induction de phase III menés par la société belge de biotechnologie Galapagos avec le filgotinib/Jyseleca, inhibiteur de JAK 1, pour la maladie de Crohn n’ont pas atteint les critères d’évaluation primaires ciblés (rémission clinique et réponse endoscopique).

Aucune demande ne sera dès lors soumise aux agences européenne et japonaise pour cette indication. Galapagos espérait que les ventes de Jyseleca, pour toutes ses indications approuvées, culmineraient à 500 millions d’euros d’ici à 2028 ou 2030. Mais même si le médicament s’est vendu mieux que prévu pour la polyarthrite rhumatoïde et pour la colite ulcéreuse (chiffre d’affaires de 80-90 millions d’euros attendu pour 2022), l’entreprise devra sans doute revoir à la baisse – à moins de 400 millions d’euros? – ses estimations. Elle entend cependant toujours consacrer cette année une étude de phase III avec le même inhibiteur pour la spondylarthrite axiale.

Galapagos se concentrera de plus en plus sur les thérapies CAR-T contre le cancer. Elle avait présenté en décembre de premières données encourageantes pour l’étude de phase I/IIa menée avec le GLPG5101 pour le cancer du sang (rNHL). Celles publiées la semaine dernière pour l’étude de phase I avec le candidat CAR-T CD19 GLPG5201 pour un autre cancer du sang (rCLL) le sont tout autant. Les premiers résultats de ces deux études sont attendus cette année: au premier semestre pour le GLPG5101 et mi-2023 pour le GLPG5201. Grâce au modèle de production décentralisée (qui réduit le temps d’accès du patient à son traitement à sept jours) de thérapies cellulaires de Cellpoint, qu’elle a acquis l’an passé, le potentiel commercial de ses traitements CAR-T devrait s’accroître considérablement à terme. Cette année, Galapagos étudiera (phase Ib) aussi l’efficacité du GLPG5101 sur le lupus systémique réfractaire.

Conclusion

L’action a dévissé à l’annonce de la mauvaise nouvelle concernant le filgotinib et a à peine rebondi après celle, bonne quant à elle, relative au GLPG5201. De l’eau aura coulé sous les ponts quand les études CAR-T créeront de la valeur. Pour l’heure, le marché est pessimiste: il ne valorise l’action qu’à moins de 0,7 fois la trésorerie à fin 2022. Mais selon nous, Paul Stoffels, le CEO, regagnera sa confiance. Et les investisseurs (à long terme) à contre-courant seront récompensés d’avoir cru en Galapagos.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 37,57 euros

Ticker: GLPG AS

Code ISIN: BE0003818359

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 2,45 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -34%

Perf. cours depuis le 01/01: -9%

Rendement du dividende: –