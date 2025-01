G Mining Ventures: un as en or

G Mining Ventures a tout pour devenir un producteur d’or de taille moyenne et selon nous, se négociera à terme avec une prime par rapport à ses concurrentes.

Le canadien G Mining Ventures, promoteur minier à ses débuts et désormais producteur d’or, a démarré la production commerciale du projet aurifère Tocantinzinho, au Brésil, en septembre dernier. Lequel, d’après l’étude de faisabilité finale, produira en moyenne 175.000 onces troy (ozt) d’or par an pendant sa durée de vie (provisoire) de 10,5 ans, au modeste coût de 681 dollars l’ozt. Pour les cinq premières années de production, une moyenne de 196.174 ozt d’or est attendue, à 666 dollars par ozt. La mine a été construite par G Mining Services, de la famille Gignac, fondatrice de G Mining Ventures. Elle a été livrée dans les deux ans prévus et selon le budget de 457 millions de dollars.

Au 3e trimestre, elle a produit 22.071 ozt d’or, à 1.226 dollars l’ozt. Soit un cash-flow d’exploitation de 25,7 millions de dollars et un bénéfice net de 24,3 millions (0,12 dollar par action). L’on sait déjà qu’elle a produit 40.147 ozt d’or au 4e trimestre (30.000 à 40.000 ozt attendues) ; pour les informations financières, il faudra attendre le rapport trimestriel, mais il est clair que cela commence bien et que la mine fonctionnera à pleine capacité dès le 1er trimestre. Tocantinzinho sera une machine à cash-flow : au cours actuel de l’or, le cash-flow disponible devrait s’élever annuellement à quelque 350 millions de dollars, les cinq premières années complètes de production.

En attendant, G Mining Ventures planche sur l’accélération du développement de son prochain projet, Oko West, en Guyane, un pays que connaissent bien les Gignac. Ce projet attrayant a été acquis en avril 2024 par le biais du rachat de Reunion Gold. Selon l’étude de faisabilité préliminaire de 2024, Oko West produira en moyenne 353.000 ozt d’or sur une période de 12,7 ans, à 986 dollars l’ozt d’or. Le 7 janvier, G Mining Ventures annonçait avoir reçu un permis d’environnement provisoire d’un an des autorités guyanaises. Une bonne nouvelle, puisque les travaux préliminaires du projet de construction pourront commencer plus tôt que prévu. G Mining espère obtenir le permis définitif au 2e trimestre. L’étude de faisabilité finale pour Oko West sera publiée au 2e trimestre également. Sur la base de cette étude, une décision sur la construction de la mine sera prise au 2d semestre. Son coût est estimé à 936 millions de dollars. On devrait savoir, au 2e trimestre, comment le déficit de financement de 300 millions de dollars sera comblé (sans doute sans l’émission d’actions nouvelles). La production commerciale devrait démarrer dès le 1er semestre de 2028.

G Mining a conclu l’acquisition du projet aurifère brésilien CentroGold de BHP sur le fil de 2024. S’il est moins développé, il possède tous les attributs d’un projet potentiel de niveau 1, selon le CEO Louis Gignac.

Cette année, G Mining poursuivra l’exploration des trois projets qui recèlent encore un fort potentiel d’expansion.

Conclusion

Le marché s’est réjoui du solide démarrage de la production à Tocantinzinho et des rapides progrès à Oko West. Fort d’une direction expérimentée, G Mining Ventures est en bonne voie pour devenir un producteur d’or de moyenne taille. L’action a beau avoir bondi de 94 % l’an dernier (+22 % depuis que nous la suivons), son potentiel haussier est encore considérable : G Mining n’est valorisée qu’à 0,65 fois la valeur intrinsèque, contre 0,84 fois en moyenne pour ses concurrentes de la même taille. A terme, elle se négociera selon nous moyennant une prime par rapport à celles-ci.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 12,45 dollars canadiens

Ticker : GMIN CN

Code ISIN : CA36270K1021

Marché : Toronto

Capit. boursière : 2,76 milliards CAD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : 46

Perf. cours sur 12 mois : +39 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +19 %

Rendement du dividende : –