Franco-Nevada souffre des inquiétudes à Cobre Panama

Cobre Panama, le plus important actif en production, contribue à hauteur d’environ 20% aux recettes du groupe, d’où l’inquiétude des investisseurs.

Une fois n’est pas coutume, l’action Franco-Nevada a chuté de 13% fin octobre, plombée par l’effervescence autour de Cobre Panama. Après des mois de négociations, le gouvernement du Panama a décidé le 23 octobre d’accorder à First Quantum Minerals (partenaire de Franco-Nevada) une concession de 20 ans, susceptible d’être prolongée d’autant d’années, voire pendant toute la durée de vie de la mine. Or, les protestations de la population locale ont pris une telle ampleur que, quelques jours plus tard, le président a décidé d’organiser un référendum contraignant. Une nouvelle loi interdisant l’octroi de nouvelles licences minières dans le pays a été votée le 3 novembre. La Cour suprême panaméenne examinera prochainement les diverses actions en justice en cours.

Le dernier mot n’a donc pas encore été dit au sujet de la mine, qui représente 5% du produit national brut panaméen et 1% (350.438 tonnes en 2022) de la production mondiale de cuivre. First Quantum a investi 10 milliards de dollars dans la mine, dont la production a débuté en 2019. Franco-Nevada a versé 1,36 milliard de dollars en échange d’accords de streaming portant sur 90% de la production d’or et d’argent; ceux-ci avaient déjà généré 851 millions de dollars de recettes au 30 septembre 2023. Cobre Panama, plus important actif en production, contribue à hauteur d’environ 20% aux recettes du groupe, d’où l’inquiétude des investisseurs. La production au Panama se poursuit pour l’instant, mais au ralenti après des problèmes de livraison de matériaux.

Par ailleurs, la reprise espérée s’est concrétisée au 3e trimestre. Les ventes de métaux précieux ont progressé de 4% sur un an, à 125.337 onces troy d’équivalent or. Le chiffre d’affaires (CA) a pour sa part augmenté de 16,8%, à 240,8 millions de dollars, grâce à la hausse de 11,6% du prix de l’or (1.929 dollars l’once en moyenne). Sur les neuf premiers mois de l’année, le CA a augmenté de 2,7%, à 712,2 millions de dollars, tandis que le retard des entrées de commandes s’est réduit à 3,2% (368.608 onces troy).

Comme aux trimestres précédents, la forte baisse du prix du gaz a fait plonger les ventes d’autres actifs (minerai de fer, pétrole et gaz). Le recul est cette fois de 38,7%, à 36.482 onces troy d’équivalent or (sur neuf mois: -35,8%, à 106.086 onces); le CA a diminué de 29,5% au 3e trimestre, à 68,7 millions de dollars, et de 32,6% sur neuf mois, à 203,5 millions.

Au niveau du groupe, les ventes ont reculé de 8,8%, à 160.848 onces troy d’équivalent or, mais le CA s’est accru de 1,7%, à 309,5 millions de dollars, au 3e trimestre. Le cash-flow d’exploitation apuré (Rebitda) s’est contracté de 1%, à 255,1 millions de dollars (-10%, à 760 millions de dollars, sur neuf mois), mais le bénéfice net a bondi de 11%, à 175,1 millions (-4%, à 516,1 millions, sur trois trimestres).

La direction du groupe canadien table désormais pour 2023 sur des ventes annuelles en bas de la fourchette escomptée de 490.000 à 530.000 onces troy d’équivalent or (510.385 onces en 2022). Si l’on y inclut Cobre Panama, elles devraient passer à 565.000-605.000 onces troy d’équivalent or d’ici à 2027; et avec d’autres actifs encore, à 760.000-820.000 onces.

Conclusion

En raison de l’agitation autour de Cobre Panama, Franco-Nevada reste pour l’instant dans l’ombre de ses concurrents. L’évolution du dossier déterminera le cours de l’action; nous pensons que les incertitudes pourraient persister un certain temps. Nous abaissons donc le profil de risque, mais maintenons le conseil d’achat après le dévissage.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

