Franco-Nevada: important recul au premier trimestre

Le groupe, qui a néanmoins produit environ 1 milliard de dollars de flux de trésorerie en l’espace d’un an, pourra aisément signer de nouveaux contrats. La croissance sera quoi qu’il en soit au rendez-vous ces prochaines années. L’action profitera aussi de la hausse des cours des métaux précieux.

Au premier trimestre, la société canadienne de royalties et de streaming Franco-Nevada (FNV) a vu presque tous ses chiffres reculer exceptionnellement d’au moins 10% en glissement annuel, pour trois raisons. Des troubles sociaux ont éclaté à Antapaccay (mine de cuivre de Glencore), au Pérou, menant à un arrêt de la production; tout est rentré dans l’ordre en mars, mais les ventes à FNV ont chuté de 5.006 onces troy d’équivalent or (de 15.061 à 10.055 onces). Par ailleurs, les négociations entre First Quantum et le gouvernement panaméen sur une nouvelle concession pour la mine de cuivre Cobre Panama s’étant éternisées, la production en a pâti. Heureusement, une livraison différée a limité la baisse à 832 onces troy d’équivalent or. L’essentiel est qu’un nouvel accord ait été conclu. Les travaux d’extension de l’usine de traitement devraient être achevés d’ici la fin de l’année. La troisième explication est la forte baisse attendue des prix du pétrole et du gaz par rapport à l’année dernière.

Le chiffre d’affaires (CA) du groupe a plongé de 18,4%, à 276,3 millions de dollars. La contribution des métaux précieux a chuté de 12,6%, à 212,2 millions de dollars, en raison d’une baisse des ventes de 13,5%, à 111.238 onces troy d’équivalent or. Convertie en équivalent or, la contribution des autres actifs (principalement le minerai de fer, le pétrole et le gaz) a cédé 31,8%, à 34.093 onces troy. Soit un total de 145.331 onces d’équivalent or, ou 18,6% de moins qu’un an plus tôt. Le cash-flow d’exploitation ajusté (Rebitda) accuse une baisse de 20%, à 229,4 millions de dollars, et le bénéfice net, de 14%, à 156,5 millions de dollars (ou 0,82 dollar par action).

En 2023, FNV s’attend à vendre de 490.000 à 530.000 onces d’équivalent or provenant des métaux précieux (en 2022: 510.385); apport du minerai de fer, du pétrole et du gaz inclus également, ce sera entre 640.000 et 700.000 onces troy d’équivalent or. Il anticipe qu’au cours des années qui viennent, la croissance sera au rendez-vous. En effet, la capacité de traitement de Cobre Panama passera de 85 à 100 millions de tonnes par an. Par ailleurs, une extension est prévue à Stillwater, à Tasiast (Kinross Gold) et à Detour Lake (Agnico-Eagle Mines); dans cette dernière mine, la production annuelle d’or devrait passer de 650.000 à 1 million d’onces troy. Enfin, 10 nouvelles mines en portefeuille entreront en production au cours des cinq prochaines années. Sur cette base, 565.000-650.000 onces d’équivalent or issues des seuls métaux précieux devraient être vendues en 2027; et grâce à l’ensemble des actifs (fer, gaz, pétrole inclus), 760.000-820.000 onces. Et encore, ces perspectives ne tiennent pas compte des nouveaux contrats qui seront conclus dans l’intervalle.

Fidèle à sa politique en la matière (relèvement modeste, mais jamais de réduction), pour la 16e année consécutive, FNV a relevé de 0,01 dollar le dividende trimestriel. Il s’élève à 0,34 dollar brut par action, soit un rendement brut de 1%. Au 31 mars, le groupe disposait de 1,2 milliard de dollars de liquidités et d’une facilité de crédit non encore utilisée de 1 milliard de dollars. Il a produit environ 1 milliard de dollars de flux de trésorerie en l’espace d’un an. Il pourra donc aisément signer de nouveaux contrats.

Conclusion

L’action FNV s’est dépréciée comme les autres du secteur, ces dernières semaines. Elle est revenue à son niveau du début de l’année 2023. Comme elle profitera pleinement de la hausse attendue des prix des métaux précieux, cette valeur défensive est digne d’achat pour le long terme.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 139,15 dollars

Ticker: FNV US

Code ISIN: CA3518581051

Marché: New York

Capit. boursière: 26,8 milliards USD

C/B 2022: 38

C/B attendu 2023: 39

Perf. cours sur 12 mois: -0,3%

Perf. cours depuis le 01/01: +2%

Rendement du dividende: 1%