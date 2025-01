Franco-Nevada croîtra, avec ou sans Cobre Panama

En 2024, Franco-Nevada a investi plus d’un milliard de dollars dans sa croissance ; le groupe a conclu trois transactions majeures et une série d’autres, plus modestes.

La société canadienne de redevances et de streaming Franco-Nevada (FNV) a pansé ses plaies en 2024, après la fermeture par le gouvernement panaméen, en novembre 2023, de la mine de cuivre et d’or Cobre Panama. Elle assurait environ 20 % de sa production. FNV a dans l’intervalle entamé une procédure d’arbitrage, espérant toujours un redémarrage de la mine. Le président panaméen Mulino a promis de décider du sort de Cobre Panama en 2025, après une analyse approfondie.

L’an passé, FNV a investi plus d’un milliard de dollars dans sa croissance. En juillet, le groupe a conclu un accord de streaming d’or avec Osisko portant sur le projet de cuivre et d’or Cascabel de SolGold, en Equateur. D’après l’étude de faisabilité préliminaire menée en mars 2024, Cascabel livrera à FNV en moyenne, les 10 premières années, 50.000 onces troy d’équivalent or, ce qui correspond à quelque 9 % de sa production consolidée. En août, FNV a acquis, pour 210 millions de dollars, les royalties (1,8 %) de Buenaventura sur le projet Yanacocha de Newmont, au Pérou. La production attendue de Yanacocha en 2024 est de 290.000 onces troy d’or. Ce projet offrant encore des possibilités d’expansion (parmi d’autres, citons le projet Conga), FNV s’attend à ce qu’il génère des revenus durant des décennies. Un an après le démarrage de Conga, FNV émettra 118.534 actions à destination de Buenaventura (pour un montant de 15 millions de dollars), après quoi il disposera d’un droit préférentiel sur les autres royalties détenues par Buenaventura (dont 0,5 % sur Conga). En décembre dernier, FNV annonçait une troisième transaction majeure : la signature, avec Sybanie-Stillwater, d’un contrat de streaming de métaux précieux (70 % d’or, 30 % de palladium) d’une valeur de 500 millions de dollars, portant sur trois mines situées en Afrique du Sud. La transaction contribuera rétroactivement à la production (à partir du 1er septembre) de FNV. Le groupe puisera uniquement dans sa trésorerie (1,3 milliard de dollars au 30 septembre) pour financer les trois transactions. Il en a également conclu de plus modestes, l’an dernier.

Après neuf mois, la production du groupe était de 343.271 onces troy d’équivalent or (374.414 onces un an plus tôt, abstraction faite des 100.280 onces d’or livrées par Cobre Panama), dont 259.715 provenant des métaux précieux (268.328 un an auparavant) ; la production a baissé à Candelaria et le démarrage de nouveaux projets (y compris Greenstone, d’Equinox Gold) a été plus lent qu’espéré. La hausse des prix des métaux précieux a néanmoins permis aux recettes issues de ceux-ci de grimper en glissement annuel, de 518,7 millions à 598,6 millions de dollars. La production des autres actifs (principalement le minerai de fer, le pétrole et le gaz) a chuté également, de même que les recettes tirées de ces derniers (de 203,5 millions à 187,4 millions de dollars). Le chiffre d’affaires du groupe après neuf mois a cependant progressé de 9,7 %, de 722,2 millions en 2023 à 792,5 millions de dollars. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté (Rebitda) a pour sa part plongé, de 760,1 millions à 674,2 millions de dollars. FNV a abaissé sa production prévisionnelle pour 2024 à 340.000-360.000 onces troy d’équivalent or pour les métaux précieux et à 445.000-465.000 pour les autres actifs.

Conclusion

Après son plongeon en 2023, la performance de l’action en 2024 est comparable à celle de ses rivales. Les fondamentaux nous incitent toujours à en recommander l’achat. Et si Cobre Panama était remise en service, le cours de FNV en bénéficierait.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 117,59 dollars

Ticker : FNV US

Code ISIN : CA3518581051

Marché : NYSE

Capit. boursière : 22,7 milliards USD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : 36,5

Perf. cours sur 12 mois : +5,5 %

Rendement du dividende : 1,2 %